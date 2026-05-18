Semaine du 18 mai 2026 : fermetures nocturnes à prévoir sur l'A54

Sortie obligatoire à l’échangeur de Saint-Martin de- Crau (n°12) pour tous les véhicules en provenance d’Arles et fermeture de la bretelle d’entrée en direction de Salon-de-Provence. Les conducteurs pourront rejoindre l’A54 à l’échangeur de Grans/Salon-de-Provence (n°14) en suivant la D113 en direction de Salon-de-Provence

Du fait de la sortie obligatoire à Saint-Martin-de- Crau, la bretelle de sortie en provenance d’Arles et la bretelle d’entrée en direction de Salon-de-Provence, de l’échangeur d’Eyguières-Miramas (n°13) seront fermées. Par conséquent :

Pour emprunter l’A54 , les conducteurs devront rejoindre l’échangeur de Grans/Salon-de-Provence (n°14) en suivant la D113 en direction de Salon-de- Provence.

, les conducteurs devront rejoindre l’échangeur de Grans/Salon-de-Provence (n°14) en suivant la D113 en direction de Salon-de- Provence. Pour rejoindre le secteur depuis l’A54, les conducteurs devront sortir à l’échangeur de Saint- Martin-de-Crau (n°12) et suivre la D113.

Du fait de la sortie obligatoire à Saint-Martin-de- Crau, la bretelle de sortie en provenance d’Arles de l’échangeur Grans/Salon-de-Provence (n°14) sera également fermée. Les conducteurs souhaitant rejoindre le secteur devront suivre la D113 en direction de Salon-de-Provence.