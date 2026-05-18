Travaux
Semaine du 18 mai 2026 : fermetures nocturnes à prévoir sur l'A54
Au cours des quatre nuits du lundi 18 mai au jeudi 21 mai 2026 inclus, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux d’entretien et de maintenance au niveau des échangeurs de Saint-Martin-de-Crau (n°12), d’Eyguières-Miramas (n°13), et de Grans/Salon-de-Provence (n°14), situés sur l’A54. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu, de 21h à 6h le lendemain. Ils nécessiteront cependant la fermeture de ces échangeurs selon le programme détaillé ci-dessous.
Au cours des nuits du lundi 18 au jeudi 21 mai inclus, les équipes de VINCI Autoroutes vont réaliser des opérations d’entretien (fauchage, rénovation de la signalisation horizontale) sur l’A54, entre Salon-de- Provence et Arles. Elles en profiteront pour inspecter différents ouvrages d’art ainsi que des portiques et potences de signalisation. Ces opérations impacteront les conditions de circulation selon le calendrier suivant :
Les nuits du lundi 18 et du mardi 19 mai 2026, de 21h à 6h le lendemain
Sortie obligatoire à l’échangeur de Saint-Martin de- Crau (n°12) pour tous les véhicules en provenance d’Arles et fermeture de la bretelle d’entrée en direction de Salon-de-Provence. Les conducteurs pourront rejoindre l’A54 à l’échangeur de Grans/Salon-de-Provence (n°14) en suivant la D113 en direction de Salon-de-Provence
Du fait de la sortie obligatoire à Saint-Martin-de- Crau, la bretelle de sortie en provenance d’Arles et la bretelle d’entrée en direction de Salon-de-Provence, de l’échangeur d’Eyguières-Miramas (n°13) seront fermées. Par conséquent :
- Pour emprunter l’A54, les conducteurs devront rejoindre l’échangeur de Grans/Salon-de-Provence (n°14) en suivant la D113 en direction de Salon-de- Provence.
- Pour rejoindre le secteur depuis l’A54, les conducteurs devront sortir à l’échangeur de Saint- Martin-de-Crau (n°12) et suivre la D113.
Du fait de la sortie obligatoire à Saint-Martin-de- Crau, la bretelle de sortie en provenance d’Arles de l’échangeur Grans/Salon-de-Provence (n°14) sera également fermée. Les conducteurs souhaitant rejoindre le secteur devront suivre la D113 en direction de Salon-de-Provence.
Les nuits du mercredi 20 et jeudi 21 mai 2026, de 21h à 6h le lendemain
Sortie obligatoire à l’échangeur Grans/Salon-de- Provence (n°14) pour tous les véhicules en provenance de Salon-de-Provence et fermeture de la bretelle d’entrée en direction d’Arles. Par conséquent, les conducteurs devront suivre la D113 en direction d’Arles pour rejoindre l’A54 à l’échangeur de Saint-Martin de Crau (n°12).
Du fait de la sortie obligatoire à Grans/Salon-de- Provence, la bretelle de sortie en provenance de Salon-de-Provence ainsi que la bretelle d’entrée en direction d’Arles de l’échangeur d’Eyguières- Miramas (n°13) seront fermées. Par conséquent :
- Pour emprunter l’A54, les conducteurs pourront rejoindre l’A54 à l’échangeur de Saint-Martin-de- Crau (n°12) en suivant la D113 en direction d’Arles.
- Pour quitter l’A54, les conducteurs devront sortir à l’échangeur de Grans/Salon-de-Provence (n°14) et suivre la D113 pour rejoindre le secteur.
Du fait de la sortie obligatoire à Grans/Salon-de- Provence, la bretelle de sortie en provenance de Salon-de-Provence de l’échangeur Saint-Martin-de- Crau (n°12) sera fermée. Les conducteurs souhaitant rejoindre le secteur devront sortir à Grans/Salon-de- Provence (n°14), pour suivre la D113 en direction de Saint-Martin-de-Crau.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X : @VINCIAutoroutes ; @A54Trafic