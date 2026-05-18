Semaine du 18 mai 2026 : conditions de circulation sur l'autoroute A10

Lors des visites d’inspection de certains ouvrages situés sur l’A10, au nord de Bordeaux, les conditions de circulation seront modifiées dans ce secteur au cours des nuits du lundi 18 et du mercredi 20 mai 2026 :

pour la nuit du lundi 18 mai 2026, entre 22h et 5h le lendemain , la bretelle d’entrée de l’échangeur Sainte-Eulalie (n°43) sera fermée en direction de Bordeaux ;

, la bretelle d’entrée de l’échangeur Sainte-Eulalie (n°43) sera fermée en direction de Bordeaux ; pour la nuit du mercredi 20 mai 2026, entre 22h et 5h le lendemain, la bretelle d’entrée de l’échangeur Saint-André-de-Cubzac (n°40a) sera fermée en direction de Bordeaux.



Par ailleurs, les aires de Fenioux seront fermées selon le calendrier suivant pour permettre aux équipes de conduire des opérations de fauchage :

en direction de Bordeaux, l’aire de Fenioux ouest sera fermée le mardi 19 mai de 21h à minuit ;

en direction de Paris, l’aire de Fenioux est sera fermée le mercredi 20 mai de 21h à 3h le lendemain.



Un dispositif de communication spécifique sera déployé en temps réel, notamment sur Radio VINCI Autoroutes (107.7), pour informer les conducteurs sur les conditions de circulation. Des itinéraires de déviation seront également mis en place pour les accompagner.