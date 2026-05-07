Semaine du 18 mai 2026 : A11- fermeture des 4 bretelles de l’échangeur d’Ancenis

Conformément à son engagement, VINCI Autoroutes contrôle et entretient en continu ses infrastructures pour garantir une sécurité optimale aux conducteurs qui empruntent son réseau. Des travaux de chaussée, de signalisation horizontale et de fauchage auront lieu durant 4 nuits, du lundi 18 mai au vendredi 22 mai au matin, de 21h à 6h, dans les bretelles de l’échangeur d’Ancenis (n°20). Afin de permettre aux équipes d’intervenir en toute sécurité, les bretelles seront fermées en 2 temps, comme suit :

Durant les 2 nuits du lundi 18 au mardi 19 mai 2026, 21h à 6h :

Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie sur l’autoroute A11 depuis l’échangeur d’Ancenis (n°20) dans le sens Nantes vers Paris.

Les conducteurs souhaitant rejoindre l’autoroute A11 en direction de Paris seront déviés par les routes départementales RD 923, puis la RD 723 en direction d’Angers (il est à noter que pendant ces travaux, l’interdiction des poids lourds est levée) et rejoindront la RD 15 jusqu’à l’échangeur Saint Germain-des-Prés (n°19).

Les conducteurs de l’A11 circulant dans le sens Province vers Paris et souhaitant emprunter la bretelle de sortie d’Ancenis sud seront déviés et devront emprunter la sortie Vieilleville (n°22) de l’A11, puis rejoindre l’A811, la RD723, la RD464 jusqu’à Ancenis Saint Gereon



Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie sur l’autoroute A11 depuis l’échangeur d’Ancenis (n°20) dans le sens Nantes vers Paris. Les conducteurs souhaitant rejoindre l’autoroute A11 en direction de Paris seront déviés par les routes départementales RD 923, puis la RD 723 en direction d’Angers (il est à noter que pendant ces travaux, l’interdiction des poids lourds est levée) et rejoindront la RD 15 jusqu’à l’échangeur Saint Germain-des-Prés (n°19). Les conducteurs de l’A11 circulant dans le sens Province vers Paris et souhaitant emprunter la bretelle de sortie d’Ancenis sud seront déviés et devront emprunter la sortie Vieilleville (n°22) de l’A11, puis rejoindre l’A811, la RD723, la RD464 jusqu’à Ancenis Saint Gereon Durant les 2 nuits du mercredi 20 au Jeudi 21 mai 2026, 21h à 6h :

Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur d’Ancenis (n°20) pour les véhicules en provenance de l’A11/Paris

Les conducteurs souhaitant rejoindre l’autoroute A11 en direction de Nantes seront déviés par les routes départementales RD 923, RD 464, la RD 923 jusqu’à l’A811.

Les conducteurs circulant sur l’autoroutes A11 dans le sens Paris vers Nantes et souhaitant emprunter la bretelle de sortie d’Ancenis nord seront déviés au niveau de l’échangeur Saint- Germain-des-Prés (n°19) , puis devront rejoindre les routes départementales RD15, RD 723 direction Nantes (il est à noter que pendant ces travaux, l’interdiction des poids lourds est levée) et poursuivront sur la RD923 jusqu’à Ancenis Saint Gereon.

Les conducteurs voulant emprunter cette sortie, devront sortir à l’échangeur de Saint-Germaindes- Prés et poursuivront ensuite sur les routes départementales RD15, RD723, RD923 jusqu’à Ancenis Saint Gereon. ->Les conducteurs souhaitant rejoindre A11 en direction de Nantes seront