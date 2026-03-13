Semaine du 16 mars 2026 : vos conditions de circulation sur l'A8 dans les Alpes-Maritimes

VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Ces opérations nécessiteront des modifications de circulation au niveau des échangeurs d’Antibes (n°44), Mandelieu Est (n°41), Nice Est (n°55) et de Menton (n°59). Afin de limiter la gêne au trafic, les travaux se dérouleront de nuit, du lundi 16 au vendredi 20 mars entre 21h et 5h.