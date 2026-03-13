Travaux
Semaine du 16 mars 2026 : vos conditions de circulation sur l'A8 dans les Alpes-Maritimes
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Ces opérations nécessiteront des modifications de circulation au niveau des échangeurs d’Antibes (n°44), Mandelieu Est (n°41), Nice Est (n°55) et de Menton (n°59). Afin de limiter la gêne au trafic, les travaux se dérouleront de nuit, du lundi 16 au vendredi 20 mars entre 21h et 5h.
Autoroute A8, en direction de l’Italie et d’Aix-en Provence
Échangeur de Mandelieu Est (n°41) :
La nuit du lundi 16 mars, de 21h à 5h : fermeture totale de l’échangeur.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter les bretelles d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Mandelieu Cannes-La-Bocca (n°40).
Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence
Échangeur de Menton (n°59) :
- La nuit du jeudi 19 au vendredi 20 mars, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Roquebrune Cap Martin (n°58) puis opérer un demi-tour pour récupérer l’autoroute A8 en direction de l’Italie et sortir à Menton (n°59).
Échangeur de Nice Est (n°55) :
- La nuit du jeudi 19 au vendredi 20 mars, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs de véhicules légers pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice Nord (n°54). Les poids lourds pourront emprunter l’A8 en direction de l’Italie, opérer un demi-tour via l’échangeur de La Turbie (n°57) afin de récupérer l’A8 en direction d’Aix-en-Provence.
Échangeur d’Antibes (n°44) 2 nuits, du mercredi 18 au vendredi 20 mars, de 21h à 5h :
- Fermeture de la bretelle de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mougins (n°42).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic