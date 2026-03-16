Semaine du 16 mars 2026 : vos conditions de circulation sur l'A51

2 nuits, du mardi 17 au jeudi 19 mars, de 20h à 5h : fermeture de l’autoroute A51 en direction de Gap, entre les échangeurs de Cadarache (n°17) et de Manosque (n°18). En direction d’Aix-en-Provence, l’entrée de l’échangeur de Cadarache (n°17) et la sortie de l’échangeur de Manosque (n°18) seront également fermées.

🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A51 au niveau de l’échangeur de Cadarache (n°17) et pourront la reprendre à Manosque (n°18).

La nuit du jeudi 19 mars, de 20h à 5h : fermeture de l’autoroute A51 en direction de Gap, entre les échangeurs de Manosque (n°18) et de Forcalquier (n°19), incluant l’aire de services de Manosque. L’entrée de l’échangeur de Manosque (n°18) en direction d’Aix-en-Provence, sera également fermée.

🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A51 au niveau de l’échangeur de Manosque (n°18) et pourront la reprendre à Forcalquier (n°19).

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :