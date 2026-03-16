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Travaux

Semaine du 16 mars 2026 : vos conditions de circulation sur l'A51

Publié le 16 mars 2026

VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A51 en direction de Gap et d’Aix-en-Provence. Ces opérations entraîneront des fermetures successives entre les échangeurs de Pertuis (n°15) et de Forcalquier (n°19). Afin de limiter la gêne au trafic, ces interventions auront lieu de nuit, de 20h à 5h, du lundi 16 au vendredi 20 mars.

Autoroute A51 direction de Gap

La nuit du lundi 16 mars, de 20h à 5h : fermeture de l’autoroute A51 en direction de Gap, entre les échangeurs de Pertuis (n°15) et de Cadarache (n°17) incluant l’aire de repos de Pont Mirabeau.

 

🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A51 au niveau de l’échangeur de Pertuis (n°15) et pourront la reprendre à Cadarache (n°17).

A51 direction de Gap et d’Aix-en-Provence

2 nuits, du mardi 17 au jeudi 19 mars, de 20h à 5h : fermeture de l’autoroute A51 en direction de Gap, entre les échangeurs de Cadarache (n°17) et de Manosque (n°18). En direction d’Aix-en-Provence, l’entrée de l’échangeur de Cadarache (n°17) et la sortie de l’échangeur de Manosque (n°18) seront également fermées.

 

🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A51 au niveau de l’échangeur de Cadarache (n°17) et pourront la reprendre à Manosque (n°18). 

 

La nuit du jeudi 19 mars, de 20h à 5h : fermeture de l’autoroute A51 en direction de Gap, entre les échangeurs de Manosque (n°18) et de Forcalquier (n°19), incluant l’aire de services de Manosque. L’entrée de l’échangeur de Manosque (n°18) en direction d’Aix-en-Provence, sera également fermée.

 

🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A51 au niveau de l’échangeur de Manosque (n°18) et pourront la reprendre à Forcalquier (n°19).

 

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :

 

  • Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
  • Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
  • L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
  • Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
  • Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A51trafic