Travaux
Semaine du 16 mars 2026 : vos conditions de circulation sur l'A51
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A51 en direction de Gap et d’Aix-en-Provence. Ces opérations entraîneront des fermetures successives entre les échangeurs de Pertuis (n°15) et de Forcalquier (n°19). Afin de limiter la gêne au trafic, ces interventions auront lieu de nuit, de 20h à 5h, du lundi 16 au vendredi 20 mars.
Autoroute A51 direction de Gap
La nuit du lundi 16 mars, de 20h à 5h : fermeture de l’autoroute A51 en direction de Gap, entre les échangeurs de Pertuis (n°15) et de Cadarache (n°17) incluant l’aire de repos de Pont Mirabeau.
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A51 au niveau de l’échangeur de Pertuis (n°15) et pourront la reprendre à Cadarache (n°17).
A51 direction de Gap et d’Aix-en-Provence
2 nuits, du mardi 17 au jeudi 19 mars, de 20h à 5h : fermeture de l’autoroute A51 en direction de Gap, entre les échangeurs de Cadarache (n°17) et de Manosque (n°18). En direction d’Aix-en-Provence, l’entrée de l’échangeur de Cadarache (n°17) et la sortie de l’échangeur de Manosque (n°18) seront également fermées.
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A51 au niveau de l’échangeur de Cadarache (n°17) et pourront la reprendre à Manosque (n°18).
La nuit du jeudi 19 mars, de 20h à 5h : fermeture de l’autoroute A51 en direction de Gap, entre les échangeurs de Manosque (n°18) et de Forcalquier (n°19), incluant l’aire de services de Manosque. L’entrée de l’échangeur de Manosque (n°18) en direction d’Aix-en-Provence, sera également fermée.
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A51 au niveau de l’échangeur de Manosque (n°18) et pourront la reprendre à Forcalquier (n°19).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A51trafic