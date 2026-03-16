Travaux
Semaine du 16 mars 2026 : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône (A50, A52, A8, A51)
VINCI Autoroutes poursuit des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A50 ainsi qu’au niveau des noeuds A8/A51 et A8/A52. Ces opérations nécessiteront la fermeture de l’autoroute A50 entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de Carnoux (n°6) ainsi que des modifications de circulation au niveau des noeuds A8/A52 et A8/A51. Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations auront lieu de nuit, de 21h à 6h, du lundi 16 au vendredi 20 mars.
A50 direction de Marseille : fermeture de l’autoroute entre La Ciotat et Carnoux
La nuit du lundi 16 mars, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de La Bédoule (n°7), incluant l’échangeur de Cassis (n°8). La bretelle d’entrée de l’échangeur de La Ciotat en direction de Toulon sera également fermée.
3 nuits, du mardi 17 au vendredi 20 mars, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de Carnoux (n°6), incluant les échangeurs de La Bédoule (n°7) et de Cassis (n°8). La bretelle d’entrée de l’échangeur de La Ciotat en direction de Toulon sera également fermée.
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront obligatoirement quitter l’autoroute via l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront rejoindre l’autoroute A50 via la bretelle d’entrée de l’échangeur de Carnoux (n°6). La nuit du lundi 16 mars, ils pourront récupérer l’A50 via l’échangeur de La Bédoule (n°7). En direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Cyr-sur-Mer (n°10).
Noeud A52/A50 : fermeture de l’A50 en direction de Marseille
2 nuits, du mardi 17 au jeudi 19 mars, de 21h à 6h : fermeture de l’autoroute A50 en direction de Marseille.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront prendre emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur d’Aubagne (n°35) sur l’A52.
A501 : fermeture de l’autoroute en direction de Marseille
2 nuits, du mardi 17 au jeudi 19 mars, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A501 en direction de Marseille.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront prendre emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur d’Aubagne (n°35) sur l’A52.
Noeud A8/A51 direction de Marseille et de Gap
3 nuits, du lundi 16 au jeudi 19 mars, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion en direction de Gap.
3 nuits, du mardi 17 au vendredi 20 mars, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’insertion en direction de Marseille.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront prendre la sortie d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) puis l’avenue Jean Giono afin de reprendre la N2516 pour rejoindre l’autoroute A51 en direction de Marseille.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A51Trafic ; @A8Trafic