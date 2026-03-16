Semaine du 16 mars 2026 : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône (A50, A52, A8, A51)

La nuit du lundi 16 mars, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de La Bédoule (n°7), incluant l’échangeur de Cassis (n°8). La bretelle d’entrée de l’échangeur de La Ciotat en direction de Toulon sera également fermée.

3 nuits, du mardi 17 au vendredi 20 mars, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de Carnoux (n°6), incluant les échangeurs de La Bédoule (n°7) et de Cassis (n°8). La bretelle d’entrée de l’échangeur de La Ciotat en direction de Toulon sera également fermée.

🚧DÉVIATION : les conducteurs devront obligatoirement quitter l’autoroute via l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront rejoindre l’autoroute A50 via la bretelle d’entrée de l’échangeur de Carnoux (n°6). La nuit du lundi 16 mars, ils pourront récupérer l’A50 via l’échangeur de La Bédoule (n°7). En direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Cyr-sur-Mer (n°10).