Travaux
Semaine du 16 mars 2026 : vos conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise (A50, A57, A8)
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur les autoroutes A50, A57 et A8. Ces opérations entraîneront des modifications de circulation dans l’agglomération Toulonnaise incluant la fermeture du tunnel de Toulon dans les deux sens, ainsi qu’au niveau des échangeurs de Fréjus (n°38) et des Adrets (n°39) sur l’autoroute A8. Afin de limiter la gêne au trafic, ces interventions auront lieu de nuit, du lundi 16 au vendredi 20 mars, de 21h à 6h.
Agglomération Toulonnaise : Autoroutes A50, A57 et tunnel de Toulon
Autoroutes A50 et A57 en direction de Marseille et de Nice :
2 nuits, du lundi 16 au mercredi 18 mars, de 22h à 5h : fermeture du tunnel de Toulon.
- 🚧DÉVIATIONS : les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Le port (n°16).
Autoroutes A50 et A57 en direction de Marseille :
La nuit du lundi 16 mars, de 22h à 5h : fermeture de l’autoroute A57 entre les échangeurs de Toulon Centre (n°17) et Toulon Ouest (n°15a), incluant le tunnel de Toulon.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs ne pourront récupérer l’A57 qu’au niveau de l’échangeur de Toulon Ouest (n°17).
Autoroutes A50 et A57 en direction de Nice :
- La nuit du lundi 16 mars, de 22h45 à 5h : fermeture de l’autoroute A57 entre La valette Nord (n°5a) et le noeud A57/A570, incluant l‘aire de services de La Bigue. L’A50 sera fermée dès 22h, entre Toulon Ouest (n°15) et Saint-Jean-du-Var (n°1), incluant le tunnel de Toulon.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 à Toulon Ouest (n°15) et pourront la récupérer à Saint-Jean-du-Var (n°1), pour ensuite la quitter de nouveau au niveau de l’échangeur de La Valette Nord (n°5) jusqu’au noeud A57/A570.
Autoroute A8, en direction de Nice
Échangeur de Fréjus (n°38) :
2 nuits, du lundi 16 au mercredi 18 mars, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur des Adrets (n°39).
Échangeur des Adrets (n°39) :
La nuit du mercredi 18 mars, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Mandelieu (n°40).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes @TunnelToulon @A8Trafic