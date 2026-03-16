Semaine du 16 mars 2026 : vos conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise (A50, A57, A8)

Autoroutes A50 et A57 en direction de Marseille et de Nice :

2 nuits, du lundi 16 au mercredi 18 mars, de 22h à 5h : fermeture du tunnel de Toulon.

🚧DÉVIATIONS : les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Le port (n°16).

Autoroutes A50 et A57 en direction de Marseille :

La nuit du lundi 16 mars, de 22h à 5 h : fermeture de l’autoroute A57 entre les échangeurs de Toulon Centre (n°17) et Toulon Ouest (n°15a), incluant le tunnel de Toulon.

🚧DÉVIATION : les conducteurs ne pourront récupérer l’A57 qu’au niveau de l’échangeur de Toulon Ouest (n°17).

Autoroutes A50 et A57 en direction de Nice :

La nuit du lundi 16 mars, de 22h45 à 5h : fermeture de l’autoroute A57 entre La valette Nord (n°5a) et le noeud A57/A570, incluant l‘aire de services de La Bigue. L’A50 sera fermée dès 22h, entre Toulon Ouest (n°15) et Saint-Jean-du-Var (n°1), incluant le tunnel de Toulon.