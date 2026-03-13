Travaux
Semaine du 16 mars 2026 : travaux d’entretien au niveau des aires de Rouillé- Pamproux nord et sud (A10)
Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance, VINCI Autoroutes procède au changement des luminaires des candélabres situés sur les aires de Rouillé- Pamproux nord et sud, situées sur l’A10. Ces opérations seront menées dans la journée du mardi 17 et du mercredi 18 mars 2026 et nécessiteront la fermeture de l’accès aux aires pour l’ensemble des véhicules.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Compte tenu des travaux programmés, l’accès aux aires de Rouillé-Pamproux sera limité de la manière suivante :
- En direction de Bordeaux, l’aire de Rouillé-Pamproux nord sera fermée le mardi 17 mars de 13h30 à 19h.
- En direction de Paris, l’aire de Rouillé-Pamproux sud sera fermée le mercredi 18 mars de 13h30 à 19h.
Ces fermetures seront notamment communiquées sur les panneaux à message variable situés en amont de ces aires ainsi que sur Radio VINCI Autoroutes.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A10Trafic