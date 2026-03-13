Semaine du 16 mars 2026 : travaux d’entretien au niveau des aires de Rouillé- Pamproux nord et sud (A10)

Compte tenu des travaux programmés, l’accès aux aires de Rouillé-Pamproux sera limité de la manière suivante :

En direction de Bordeaux , l’aire de Rouillé-Pamproux nord sera fermée le mardi 17 mars de 13h30 à 19h.

, l’aire de Rouillé-Pamproux nord sera fermée le En direction de Paris, l’aire de Rouillé-Pamproux sud sera fermée le mercredi 18 mars de 13h30 à 19h.

Ces fermetures seront notamment communiquées sur les panneaux à message variable situés en amont de ces aires ainsi que sur Radio VINCI Autoroutes.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :