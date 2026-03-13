Semaine du 16 mars 2026 : travaux d’auscultation de la chaussée sur l'autoroute A11

Les nuits du lundi 16 au jeudi 19 mars 2026, VINCI Autoroutes engage des travaux d’auscultation de la chaussée dans la bretelle de sortie de l’échangeur de La Chapellesur- Erdre (n°25) en provenance de Paris et dans la bretelle de sortie de l’échangeur de Gachet (n°24) en provenance de Rennes. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs pendant cette intervention.