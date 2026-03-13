Travaux
Semaine du 16 mars 2026 : travaux d’auscultation de la chaussée sur l'autoroute A11
Publié le 13 mars 2026
Les nuits du lundi 16 au jeudi 19 mars 2026, VINCI Autoroutes engage des travaux d’auscultation de la chaussée dans la bretelle de sortie de l’échangeur de La Chapellesur- Erdre (n°25) en provenance de Paris et dans la bretelle de sortie de l’échangeur de Gachet (n°24) en provenance de Rennes. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs pendant cette intervention.
En quoi consistent les travaux ?
L’auscultation des chaussées est menée afin d’établir un diagnostic d’état structurel des différentes couches qui composent la chaussée.
Vos conditions de circulation ?
Ces travaux sont réalisés les nuits du lundi 16 au jeudi 19 mars 2026, de 20h30 à 5h45 le lendemain, et impliquent les restrictions de circulation suivantes :
- en provenance de Rennes, la bretelle de sortie à l’échangeur de Gachet (n°24) sera fermée. Les usagers devront emprunter la sortie Boisbonne (n°23) puis la route de Carquefou et le boulevard Nicéphore Niepce ;
- en provenance de Paris, la bretelle de sortie à l’échangeur de La Chapelle-sur-Erdre (n°25) sera fermée. Les usagers devront emprunter la sortie Porte de Gesvres (n°38) jusqu’à la Porte de la Chapelle (n°39) puis le boulevard Henry Becquerel.