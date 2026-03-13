Semaine du 16 mars 2026 : travaux au niveau de la bifurcation A9/A54

La bretelle de sortie en provenance d’Orange et en direction du péage de Nîmes Ouest ainsi que la bretelle de bifurcation A9/A54 en provenance d’Orange et en direction d’Arles seront fermées. Par conséquent :

Les conducteurs en provenance d’Orange via l’A9 et en direction du secteur de Nîmes Ouest (n°25) seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) afin de suivre la route d’Avignon pour emprunter ensuite le boulevard du Président Salvador Allende et ainsi rejoindre ce secteur.

seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) afin de suivre la route d’Avignon pour emprunter ensuite le boulevard du Président Salvador Allende et ainsi rejoindre ce secteur. Les conducteurs en provenance d’Orange par l’A9 et en direction d’Arles via l’A54 seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) pour rejoindre l’échangeur Garons (n°2) sur l’A54.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :