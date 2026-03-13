Travaux
Semaine du 16 mars 2026 : travaux au niveau de la bifurcation A9/A54
VINCI Autoroutes engage un important programme de renouvellement de la signalisation directionnelle au niveau de la bifurcation A9/A54. Cela concerne plus particulièrement les panneaux, portiques, potences et hauts mâts de signalisation. Il s’agit de renforcer la sécurité et le confort des conducteurs qui circulent chaque jour dans ce secteur très fréquenté. Ces travaux vont entraîner des fermetures nocturnes et partielles de la bretelle de bifurcation A9/A54 et de l’échangeur de Nîmes ouest au cours de la nuit du mercredi 18 mars 2026, de 21h à 5h le lendemain.
La bretelle de sortie en provenance d’Orange et en direction du péage de Nîmes Ouest ainsi que la bretelle de bifurcation A9/A54 en provenance d’Orange et en direction d’Arles seront fermées. Par conséquent :
- Les conducteurs en provenance d’Orange via l’A9 et en direction du secteur de Nîmes Ouest (n°25) seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) afin de suivre la route d’Avignon pour emprunter ensuite le boulevard du Président Salvador Allende et ainsi rejoindre ce secteur.
- Les conducteurs en provenance d’Orange par l’A9 et en direction d’Arles via l’A54 seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) pour rejoindre l’échangeur Garons (n°2) sur l’A54.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les compte X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A9Trafic ; @A54Trafic