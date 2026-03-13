Travaux
Semaine du 16 mars 2026 : poursuite des travaux d’entretien de la chaussée sur l'A28
Dans le cadre de la poursuite des travaux d’entretien de la chaussée sur l’autoroute A28, entre les échangeurs de Parigné-l’Évêque (n°24) et d’Ecommoy (n°25) dans les deux sens de circulation, des fermetures d’échangeurs sont à prévoir. Ces travaux s’inscrivent dans un programme d’entretien courant afin de maintenir un haut niveau de qualité et de sécurité aux usagers de l’A28. Des fermetures totales des échangeurs de Parigné-l’Évêque (n°24) et d’Ecommoy (n°25) sont programmées. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Vos conditions de circulation ?
Ces travaux sont réalisés jour et nuit sous basculement de la circulation du lundi 20h au vendredi 6h. Des fermetures totales des échangeurs de Parigné-l’Évêque (n°24) et d’Ecommoy (n°25) sont à prévoir. Ils impliquent les restrictions de circulation suivantes :
- Du lundi 16 mars 10h au vendredi 20 mars 2026, 10h :
- En direction de Tours
- Itinéraire véhicules légers : les usagers en provenance du Mans souhaitant quitter l’A28 à Ecommoy (n°25) devront emprunter la sortie Parigné-l’Évêque (n°24) et suivre la D304, la D323 et la D338 pour rejoindre ce secteur.
- Itinéraire poids lourds : les usagers en provenance du Mans souhaitant quitter l’A28 à Ecommoy (n°25) devront emprunter la sortie Château-du-Loir (n°26) et suivre la D305, la D298 et la D338 pour rejoindre ce secteur.
- Pour tous les véhicules : les usagers souhaitant emprunter l’A28 à Ecommoy (n°25) en direction de Tours devront rejoindre l’entrée Château-du-Loir (n°26) via la D338, la D298 et la D305.
- En direction du Mans
- Itinéraire véhicules légers : les usagers souhaitant emprunter l’A28 à Ecommoy (n°25) en direction du Mans devront rejoindre l’entrée Parigné-l’Évêque (n°24) via la D338, la D323 et la D304.
- Itinéraire poids lourds : les usagers souhaitant emprunter l’A28 à Ecommoy (n°25) en direction du Mans devront rejoindre l’entrée Château-du-Loir (n°26) via la D338, la D298 et la D305.
- Pour tous les véhicules : les usagers en provenance de Tours souhaitant quitter l’A28 à Ecommoy (n°25) devront emprunter la sortie Château-du-Loir (n°26) et suivre la D305, la D30 et la D338 pour rejoindre ce secteur.
- En direction de Tours
- Du lundi 30 mars 10h au vendredi 3 avril 2026, 10h :
- Les usagers en provenance du Mans ou de Tours souhaitant quitter l’A28 à Parigné-l’Évêque (n°24)
devront emprunter la sortie Le Mans ZI sud (n°23) et suivre la D323 et la D304 pour rejoindre ce
secteur.
- Les usagers souhaitant emprunter l’A28 à Parigné-l’Évêque (n°24) en direction du Mans ou de Tours
devront rejoindre l’entrée Le Mans ZI sud (n°23) via la D304 et la D323.
- Les usagers en provenance du Mans ou de Tours souhaitant quitter l’A28 à Parigné-l’Évêque (n°24)