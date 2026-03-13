Semaine du 16 mars 2026 : poursuite des travaux d’entretien de la chaussée sur l'A28

Dans le cadre de la poursuite des travaux d’entretien de la chaussée sur l’autoroute A28, entre les échangeurs de Parigné-l’Évêque (n°24) et d’Ecommoy (n°25) dans les deux sens de circulation, des fermetures d’échangeurs sont à prévoir. Ces travaux s’inscrivent dans un programme d’entretien courant afin de maintenir un haut niveau de qualité et de sécurité aux usagers de l’A28. Des fermetures totales des échangeurs de Parigné-l’Évêque (n°24) et d’Ecommoy (n°25) sont programmées. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.