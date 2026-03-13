Travaux

Semaine du 16 mars 2026 : poursuite des travaux d’entretien de la chaussée sur l'A28

Publié le 13 mars 2026

Dans le cadre de la poursuite des travaux d’entretien de la chaussée sur l’autoroute A28, entre les échangeurs de Parigné-l’Évêque (n°24) et d’Ecommoy (n°25) dans les deux sens de circulation, des fermetures d’échangeurs sont à prévoir. Ces travaux s’inscrivent dans un programme d’entretien courant afin de maintenir un haut niveau de qualité et de sécurité aux usagers de l’A28. Des fermetures totales des échangeurs de Parigné-l’Évêque (n°24) et d’Ecommoy (n°25) sont programmées. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.

Vos conditions de circulation ?

Ces travaux sont réalisés jour et nuit sous basculement de la circulation du lundi 20h au vendredi 6h. Des fermetures totales des échangeurs de Parigné-l’Évêque (n°24) et d’Ecommoy (n°25) sont à prévoir. Ils impliquent les restrictions de circulation suivantes : 

  • Du lundi 16 mars 10h au vendredi 20 mars 2026, 10h :
    • En direction de Tours
      • Itinéraire véhicules légers : les usagers en provenance du Mans souhaitant quitter l’A28 à Ecommoy (n°25) devront emprunter la sortie Parigné-l’Évêque (n°24) et suivre la D304, la D323 et la D338 pour rejoindre ce secteur.
      • Itinéraire poids lourds : les usagers en provenance du Mans souhaitant quitter l’A28 à Ecommoy (n°25) devront emprunter la sortie Château-du-Loir (n°26) et suivre la D305, la D298 et la D338 pour rejoindre ce secteur.
      • Pour tous les véhicules : les usagers souhaitant emprunter l’A28 à Ecommoy (n°25) en direction de Tours devront rejoindre l’entrée Château-du-Loir (n°26) via la D338, la D298 et la D305.
         
    • En direction du Mans
      • Itinéraire véhicules légers : les usagers souhaitant emprunter l’A28 à Ecommoy (n°25) en direction du Mans devront rejoindre l’entrée Parigné-l’Évêque (n°24) via la D338, la D323 et la D304.
      • Itinéraire poids lourds : les usagers souhaitant emprunter l’A28 à Ecommoy (n°25) en direction du Mans devront rejoindre l’entrée Château-du-Loir (n°26) via la D338, la D298 et la D305.
      • Pour tous les véhicules : les usagers en provenance de Tours souhaitant quitter l’A28 à Ecommoy (n°25) devront emprunter la sortie Château-du-Loir (n°26) et suivre la D305, la D30 et la D338 pour rejoindre ce secteur.
         
  • Du lundi 30 mars 10h au vendredi 3 avril 2026, 10h :
    • Les usagers en provenance du Mans ou de Tours souhaitant quitter l’A28 à Parigné-l’Évêque (n°24)
      devront emprunter la sortie Le Mans ZI sud (n°23) et suivre la D323 et la D304 pour rejoindre ce
      secteur.
    • Les usagers souhaitant emprunter l’A28 à Parigné-l’Évêque (n°24) en direction du Mans ou de Tours
      devront rejoindre l’entrée Le Mans ZI sud (n°23) via la D304 et la D323.