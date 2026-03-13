Semaine du 16 mars 2026 : fermetures nocturnes du Duplex A86

Conformément à son engagement, VINCI Autoroutes contrôle, entretient et fait évoluer ses infrastructures. Dans ce cadre, des travaux de maintenance seront menés par les équipes de VINCI Autoroutes sur les équipements du Duplex A86 au cours des 4 nuits, du lundi 16 au vendredi 20 mars 2026, de 21h à 6h.

Le Duplex A86 sera par conséquent fermé au cours de ces 4 nuits, de 21h à 6h du matin. Des itinéraires de déviation seront mis en place par le réseau secondaire pendant cette période.