Semaine du 16 mars 2026 : fermeture des échangeurs de Balbigny et de La Tour-de-Salvagny/Lentilly (A89)

Au cours de la nuit du jeudi 19 mars, de 21h à 3h le lendemain, la bretelle de sortie de l’échangeur de Balbigny (n°33) sera fermée pour tous les véhicules en direction de Lyon. Par conséquent, les conducteurs souhaitant rejoindre le secteur devront poursuivre leur route jusqu’à l’aire bidirectionnelle de la Loire, puis reprendre l’autoroute A89 en direction de Clermont-Ferrand afin de sortir à l’échangeur de Balbigny (n°33).

Cette même nuit, la bretelle de sortie de l’échangeur de La Tour-de-Salvagny/Lentilly (n°38) sera également fermée pour tous les véhicules en direction de Clermont-Ferrand. Par conséquent, les conducteurs souhaitant rejoindre le secteur devront sortir à l’échangeur de Lozanne/Dommartin (n°39), puis suivre la D30 et la D307 en direction de la Tour-de-Salvagny.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :