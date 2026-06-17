Semaine du 15 juin 2026 : Vos conditions de circulation sur l'A51

VINCI Autoroutes réalise des travaux de rénovation des chaussées sur l’autoroute A51, en direction de Gap et d’Aix-en-Provence. Afin de garantir la sécurité des équipes et des usagers, ces interventions entraîneront des fermetures nocturnes de l’autoroute dans les deux sens de circulation, au niveau de Sisteron, ainsi qu’aux échangeurs de Venelles (n°13) et de Peyruis (n°20) ainsi que les aires de Meyrargues Fontbelle et de Pont Mirabeau. Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations se dérouleront de nuit, du lundi 15 au vendredi 19 juin, entre 20h et 6h.