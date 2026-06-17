Travaux
Semaine du 15 juin 2026 : Vos conditions de circulation sur l'A51
VINCI Autoroutes réalise des travaux de rénovation des chaussées sur l’autoroute A51, en direction de Gap et d’Aix-en-Provence. Afin de garantir la sécurité des équipes et des usagers, ces interventions entraîneront des fermetures nocturnes de l’autoroute dans les deux sens de circulation, au niveau de Sisteron, ainsi qu’aux échangeurs de Venelles (n°13) et de Peyruis (n°20) ainsi que les aires de Meyrargues Fontbelle et de Pont Mirabeau. Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations se dérouleront de nuit, du lundi 15 au vendredi 19 juin, entre 20h et 6h.
Autoroute A51, en direction d’Aix-en-Provence et de Gap
Echangeur de Venelles (n°13)
- 2 nuits, du lundi 15 au mercredi 17 juin, de 20h à 5h : fermeture de l’échangeur en direction d’Aix-en- Provence. 2 nuits, du mercredi 17 au vendredi 19 juin, de 20h à 5h : fermeture totale de l’échangeur.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter l’échangeur d’Aix-les-Platanes (n°12) ou Pertuis (n°14).
Echangeur de Peyruis (n°20)
- 4 nuits, du lundi 15 au vendredi 19 juin, de 20h à 6h : fermeture totale de l’échangeur.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter l’échangeur de Forcalquier (n°19) ou de Sisteron Centre (n°21).
Autoroute A51, en direction d’Aix-en-Provence : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Sisteron-Nord (n°23) et de Digne Château Arnoux (n°21)
2 nuits, du lundi 15 au mercredi 17 juin, de 20h à 6h :
- Fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de Sisteron-Nord (n°23) et de Digne Château Arnoux (n°21) incluant l’échangeur de Vallée du Jabron (n°22) et l’aire de services d’Aubignosc Ouest.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs devront obligatoirement quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Sisteron- Nord (n°23) et pourront la récupérer à l’échangeur de Digne Château Arnoux (n°21).
Autoroute A51, en direction de Gap : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Sisteron Centre (n°22) et de Sisteron-Nord (23)
2 nuits, du mercredi 17 au vendredi 19 juin, de 20h à 6h :
- Fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de Sisteron Centre (n°22) et Sisteron-Nord (n°23)
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute via l’échangeur de Sisteron Centre (n°22).
Autoroute A51, en direction d’Aix-en-Provence
Aire de services de Meyrargues Fontbelle
- La nuit, du mercredi 17 juin, de 20h à 5h : fermeture de l’aire de services.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront s’arrêter sur l’aire de services précédente Volx.
Autoroute A51, en direction de Gap
Aire de repos de Pont Mirabeau
- La nuit, du jeudi 18 juin, de 20h à 5h : fermeture de l’aire de repos.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront s’arrêter sur l’aire de repos précédente Meyrargues.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A51trafic