Travaux
Semaine du 15 juin 2026 : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône (A8, A52)
Publié le 17 juin 2026
VINCI Autoroutes mène plusieurs opérations de maintenance et d’entretien sur les autoroutes A8 et A52. Ces interventions entraîneront des modifications de circulation au niveau du noeuds A8/A52 ainsi que des échangeurs de Gémenos (n°34) sur l’A52 et de Fuveau (n°32), sur l’A8. Afin de limiter la gêne aux usagers, l’ensemble de ces opérations sera réalisé de nuit, entre 21h et 5h, du lundi 15 au vendredi 19 juin.
Autoroute A8 en direction de Nice et d’Aix-en-Provence
Echangeur de Fuveau (n°32)
- La nuit du mardi 16 juin, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur d’Aix- Val-Saint-André (n°31).
Autoroute A52 en direction de Nice, d’Aix-en-Provence et de Toulon
Echangeur de Gémenos (n°34)
- La nuit du lundi 15 juin, de 21h à 5h : fermeture totale de l’échangeur.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur d’Aubagne (n°35).
Autoroute A52 et Noeud A8/A52, en direction de Nice, d’Aix-en-Provence et de Toulon : fermeture de l’autoroute A52 entre La Destrousse et le noeud A8/A52
2 nuits, du mercredi 17 au vendredi 19 juin, de 21h à 5h :
- Fermeture de l’autoroute A52 et du noeud A8/A52 incluant l’échangeur de Belcodène (n°33).
- 🚧DÉVIATION : en provenance de Toulon, les conducteurs devront quitter l’autoroute en empruntant la bretelle de l’échangeur de Belcodène (n°33) afin de récupérer l’A8 via Trets (n°33) en direction de Nice ou Fuveau (n°32) en direction d’Aix-en-Provence. En provenance de l’A8, les conducteurs devront quitter l’autoroute à Trets (n°33) et pourront récupérer l’A52 à Belcodène (n°33).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8Trafic