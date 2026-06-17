Semaine du 15 juin 2026 : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône (A8, A52)

VINCI Autoroutes mène plusieurs opérations de maintenance et d’entretien sur les autoroutes A8 et A52. Ces interventions entraîneront des modifications de circulation au niveau du noeuds A8/A52 ainsi que des échangeurs de Gémenos (n°34) sur l’A52 et de Fuveau (n°32), sur l’A8. Afin de limiter la gêne aux usagers, l’ensemble de ces opérations sera réalisé de nuit, entre 21h et 5h, du lundi 15 au vendredi 19 juin.