Travaux
Semaine du 15 juin 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes (A8)
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Afin de garantir les meilleures conditions de sécurité, ces opérations nécessiteront des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Mougins (n°42), Roquebrune-Cap-Martin (n°58) et Villeneuve-Loubet (n°47). Dans le cadre de la Défense des Forêts contre les Incendies d’autres adaptations de circulation seront à prévoir au niveau des échangeurs de Monaco (n°56), Mougins (n°42), Nice Est (n°55) et Nice Saint-Isidore (n°52) ainsi que des aires de la Riviera Française, de la Côte d’Azur et du Piccolaret. Afin de limiter la gêne au trafic, les travaux se dérouleront de nuit, du lundi 15 au vendredi 19 juin entre 21h et 5h30.
Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence et de l’Italie
Échangeur de Mougins (n°42)
- La nuit du lundi 15 juin, de 21h à 5h : fermeture des bretelles de sortie et de l’entrée depuis la pénétrante. La nuit du mardi 16 juin, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de la sortie en direction de Nice.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Mandelieu Est (n°41).
Échangeur de Nice Saint-Isidore (n°52)
- La nuit du lundi 15 juin, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie en direction de l’Italie. La nuit du mardi 16 juin, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie en direction d’Aix-en-Provence. 2 nuits, du mercredi 17 au vendredi 19 juin, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée en direction de l’Italie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Nice Aéroport (n°51).
Échangeur de Roquebrune-Cap-Martin (n°58)
- 2 nuits, du lundi 15 au mercredi 17 juin, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie en direction d’Aixen- Provence. La nuit du mercredi 17 juin, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie en direction de l’Italie incluant l’aire de services de la Riviera Française.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de Menton (n°59).
Autoroute A8, en direction de l’Italie
Échangeur de Monaco (n°56)
- La nuit du jeudi 18 juin, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de La Turbie (n°57).
Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence
La nuit du mardi 16 juin, de 21h à 5h :
- Fermeture de l’aire de services Côte d’Azur et de l’aire de repos Piccolaret.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront utiliser l’aire de services suivante, Riviera Française.
Échangeur de Nice Est (n°55)
- La nuit du mercredi 17 juin, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs de véhicules légers pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice Nord (n°54). Les poids lourds pourront emprunter l’A8 en direction de l’Italie, opérer un demi-tour via l’échangeur de La Turbie (n°57) afin de récupérer l’A8 en direction d’Aix-en-Provence.
Confortement d’un mur de soutènement de l’A8 à Villeneuve-Loubet, en direction d’Aix-en-Provence
VINCI Autoroutes réalise actuellement des travaux de confortement d’un mur de soutènement de l’autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence. Situé à hauteur de l’avenue de Bel Air, à Villeneuve-Loubet, ce chantier se poursuivra jusqu’à fin juin.
Les interventions sont menées en journée, du lundi au vendredi, hors week-ends et jours fériés. Elles nécessitent la mise en place d’une circulation alternée sur l’avenue de Bel Air, ainsi que la fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) en direction d’Aix-en-Provence.
Échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47)
- 4 nuits, du lundi 15 au vendredi 19 juin, de 21h à 5h30 : fermeture de la bretelle d’entrée en direction d’Aix-en-Provence.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve- Loubet Plage (n°46).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes