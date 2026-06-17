Semaine du 15 juin 2026 : vos conditions de circulation dans le Var et l'agglomération toulonnaise (A8, A50, A57)

VINCI Autoroutes mène plusieurs opérations de maintenance dans l’agglomération toulonnaise, sur les autoroutes A50, A57 et A8. Afin de garantir la sécurité des équipes et des usagers, ces interventions entraîneront la fermeture de sections d’autoroutes, notamment au niveau du tunnel de Toulon et des secteurs de Six-Fours-les-Plages, Bandol et Saint-Cyr-sur-Mer, ainsi que des adaptations de circulation aux échangeurs du Cannet-des-Maures (n°13) et de Carnoules (n°11) sur l’A57, ainsi qu’à Trets (n°33) et Brignoles (n°35) sur l’A8. Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations auront lieu de nuit, entre 21h et 5h, du lundi 15 au vendredi 19 juin.