Travaux
Semaine du 15 juin 2026 : vos conditions de circulation dans le Var et l'agglomération toulonnaise (A8, A50, A57)
VINCI Autoroutes mène plusieurs opérations de maintenance dans l’agglomération toulonnaise, sur les autoroutes A50, A57 et A8. Afin de garantir la sécurité des équipes et des usagers, ces interventions entraîneront la fermeture de sections d’autoroutes, notamment au niveau du tunnel de Toulon et des secteurs de Six-Fours-les-Plages, Bandol et Saint-Cyr-sur-Mer, ainsi que des adaptations de circulation aux échangeurs du Cannet-des-Maures (n°13) et de Carnoules (n°11) sur l’A57, ainsi qu’à Trets (n°33) et Brignoles (n°35) sur l’A8. Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations auront lieu de nuit, entre 21h et 5h, du lundi 15 au vendredi 19 juin.
Autoroute A50 et Tunnel de Toulon, en direction de Marseille
4 nuits, du lundi 15 au vendredi 19 juin, de 22h à 5h :
- Fermeture du tunnel de Toulon. La nuit du jeudi 18 juin, l’autoroute A50 sera également fermée, après le tunnel, jusqu’à l’échangeur de Toulon Ouest (n°15a).
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et pourront récupérer l’A50 à Toulon Le Port (n°16), hormis la nuit du 18 juin où il sera possible de récupérer l’A50 au niveau Toulon Ouest (n°15a).
Autoroute A57 et tunnel de Toulon, en direction de Nice
4 nuits, du lundi 15 au vendredi 19 juin, de 22h à 5h :
- Fermeture du tunnel de Toulon. La nuit du lundi 15 juin, l’autoroute A57 sera également fermée, après le tunnel, jusqu’à l’échangeur de Toulon Saint-Jean-du- Var (n°1).
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 à Toulon Le Port (n°16) afin de récupérer l’autoroute A57 à Toulon centre (n°17), hormis la nuit du lundi 15 juin où il sera possible de récupérer l’A57 à Saint-Jean-du-Var (n°1).
Échangeur de La Valette Nord (n°5) :
- La nuit du lundi 15 juin, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de La Valette Sud (n°4).
Autoroute A50, en direction de Marseille et de Toulon
Échangeur de Saint-Cyr-sur-Mer (n°10)
- 4 nuits, du lundi 15 au vendredi 19 juin, de 21h à 5h : fermeture totale de l’échangeur.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter l’échangeur de La Ciotat (n°9).
Autoroute A50, en direction de Marseille : fermeture de l’autoroute A50 entre Six- Fours-les-Plages et La Cadière d’Azur
4 nuits, du lundi 15 au vendredi 19 juin, de 21h à 5h :
- Fermeture de l’autoroute A50 entre les échangeurs de Six-Fours-les-Plages (n°13) et La Cadière d’Azur (n°11), incluant les échangeurs de Bandol (n°12) et d’Ollioules (n°12.1) ainsi que l’aire de repos de Sanary Nord.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Six-Fours-les-Plages (n°13) et pourront la récupérer au niveau de La Cadière d’Azur (n°11).
Autoroute A50, en direction de Toulon : fermeture de l’autoroute A50 entre Bandol et Six-Fours-les-Plages
4 nuits, du lundi 15 au vendredi 19 juin, de 21h à 5h :
- Fermeture de l’autoroute A50 entre les échangeurs de Bandol (n°12) et de Six-Fours-les-Plages (n°13), incluant l’échangeur d’Ollioules (n°12.1) ainsi que l’aire de repos de Sanary Sud.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Bandol (n°12) et pourront la récupérer au niveau de Six-Fours-les-Plages (n°13).
Noeud A57/A570
2 nuits, du lundi 15 au mercredi 17 juin, de 21h à 5h :
- Fermeture de la bretelle d’insertion en direction de Hyères et en provenance de Nice et de Toulon. 2 nuits, du mercredi 17 au vendredi 19 juin, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion en direction de Hyères et en provenance de Toulon.
- 🚧DÉVIATION : en provenance de Nice, les conducteurs pourront rejoindre l’échangeur de La Farlède (n°6) sur l’autoroute A57.
Autoroutes A57 et A8, en provenance de Nice et de Toulon : fermeture du noeud A8/A57 incluant l’échangeur du Cannet-des-Maures (n°13)
La nuit du mercredi 17 juin, de 21h à 5h :
- Fermeture du noeud A8/A57 incluant l’échangeur du Cannet-des- Maures (n°13).
- 🚧DÉVIATION : en provenance de Toulon, tous les conducteurs devront quitter l’ A57 au niveau de Puget- Ville (n°10) afin de récupérer l’A8 à Brignoles (n°35), en direction d’Aix-en-Provence ou Le Muy (n°36), en direction de Nice. Sur l’A57, les usagers circulant en direction de Toulon devront quitter l’A8 via Brignoles (n°35) ou Le Muy (n°36) puis suivre la DN7 pour rejoindre l’échangeur de Carnoules (n°11).
Autoroute A57, en direction de Nice et de Toulon
Échangeur de Carnoules (n°11)
- La nuit du jeudi 18 juin, de 21h à 5h : fermeture totale de l’échangeur.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter l’échangeur de Puget-Ville (n°10).
Autoroute A8, en direction de Nice et d’Aix-en-Provence
Échangeur de Trets (n°33)
- La nuit du lundi 15 juin, de 21h à 5h : fermeture totale de l’échangeur.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter l’échangeur de Saint-Maximin (n°34) ou de Fuveau (n°32). Échangeur de Brignoles (n°35) La nuit du mardi 16 juin, de 21h à 5h : fermeture totale de l’échangeur. 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter l’échangeur de de Saint-Maximin (n°34) ou du Cannetdes- Maures (n°13).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes @TunnelToulon @A8Trafic