Semaine du 14 au 18 septembre 2026 : fermetures nocturnes du Duplex A86

Conformément à son engagement, VINCI Autoroutes contrôle, entretient et fait évoluer ses infrastructures. Dans ce cadre, des travaux de maintenance seront menés par les équipes de VINCI Autoroutes sur les équipements du Duplex A86 au cour des 3 nuits du 15 au 18 septembre 2026 au matin.

De plus, la Direction Interdépartementale des routes d’Ile-de-France engage des travaux de chaussée au niveau du raccordement du Duplex à Vélizy les nuits du lundi 14 au 17 septembre 2026 au matin.

Par conséquent, le Duplex A86 sera par fermé :

La nuit du 14 au 15 septembre de 21h à 6h : l’accès au Duplex A86 sera fermé en provenance de Créteil.

Les 3 nuits du 15 au 18 septembre de 21h à 6h : fermeture totale du Duplex A86.

Des itinéraires de déviation seront mis en place par le réseau secondaire pendant cette période.