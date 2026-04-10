Semaine du 13 avril au 17 avril 2026 : travaux prévus au niveau de l'échangeur de Connerré (A11)

La direction des routes de la Sarthe réalisera des travaux de réfection d’enrobés au niveau de la liaison du viaduc et de la route départementale 33. VINCI Autoroutes réalisera des travaux de réfection d’enrobés au niveau de l’échangeur de Connerré (n°6).

Du lundi 13 avril 8h, au vendredi 17 avril 2026, 17h, sortie déconseillée à tous les poids lourds au niveau de l’échangeur de Connerré (n°6) :

Les poids lourds en provenance d’Alençon / Nantes / le Mans / Tours souhaitant quitter l’autoroute A11 à Connerré (n°6) seront invités à emprunter la sortie Le Mans centre ZI sud (n°23) sur l’autoroute A28 et à suivre la D323 en direction de Paris pour rejoindre ce secteur.

Les poids lourds en provenance de Paris / Chartres souhaitant quitter l’autoroute A11 à Connerré (n°6) seront invités à emprunter la sortie La Ferté-Bernard (n°5) sur l’autoroute A11 et à suivre la D323 en direction du Mans pour rejoindre ce secteur.

La nuit du lundi 13 avril 2026, de 20h à 7h le lendemain :

Les conducteurs en provenance de Paris / Chartres souhaitant quitter l’autoroute à Connerré (n°6) devront emprunter la sortie La Ferté-Bernard (n°5) et suivre la D323 pour rejoindre ce secteur.

Les conducteurs souhaitant emprunter l’autoroute A11 à Connerré (n°6) en direction de Paris devront rejoindre l’entrée La Ferté-Bernard (n°5) via la D323.

Les conducteurs souhaitant emprunter l’autoroute A11 à Connerré en direction d’Alençon / Le Mans / Nantes / Tours / Rennes devront rejoindre l’entrée Le Mans centre ZI sud (n°23) sur l’autoroute A28 via la D323.

A noter : seule la bretelle de sortie de l’échangeur de Connerré (n°6) en provenance d’Alençon / Nantes / Le Mans / Rennes / Tours reste ouverte et déconseillée aux poids lourds.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :