Travaux
Semaine du 13 avril 2026 : vos conditions de circulation dans le Var et l’agglomération de Toulon (A8, A50, A57)
VINCI Autoroutes mènera plusieurs opérations de maintenance sur l’autoroute A8 et dans le tunnel de Toulon. Pour garantir la sécurité des équipes et des usagers, le tunnel de Toulon sera fermé les nuits du lundi 13 et mercredi 15 avril, de 22h à 6h. Sur l’autoroute A8, l’aire de repos de Jas Pellicot sera fermée en continu, tandis que des modifications de circulation interviendront au niveau des échangeurs de Puget-sur-Argens (n°37) et de Fréjus Ouest (n°38). L’autoroute A57 sera quant à elle fermée 3 nuits entre l’échangeur du Cannet-des-Maures (n°13) et le nœud A57/A8, du mardi 14 au vendredi 17 avril, entre 21h et 5h.
Agglomération Toulonnaise : fermeture du tunnel de Toulon
Tunnel de Toulon, en direction de Marseille et de Nice :
Les nuits du lundi 13 et mercredi 15 avril, de 22h à 5h : fermeture du tunnel de Toulon.
🚧DÉVIATIONS : en direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Le port (n°16). En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 à Toulon Le port (n°16) pour la récupérer à Toulon Centre (n°17).
A57 en provenance de Toulon : fermeture de l’autoroute entre l’échangeur du Cannet-des-Maures (n°13) et le nud A57/A8
3 nuits du mardi 14 au vendredi 17 avril, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’insertion entre l’autoroute A57 et l’autoroute A8 en direction de Nice et d’Aix-en-Provence. Les bretelles d’entrée de l’échangeur du Cannet-des-Maures (n°13) seront également fermées en direction d’Aix-en-Provence, Nice et Toulon.
🚧DÉVIATION : en provenance de Toulon, les conducteurs devront obligatoirement quitter l’autoroute A57 via l'échangeur du Cannet-des-Maures (n°13) sur l'autoroute A57. Afin de rejoindre l'autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Brignoles (n°35). En direction de Nice, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur du Muy (n°36). En provenance de l’A8 et en direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Puget-Ville (n°10) sur l’A57.
Autoroute A8, en direction de Nice et d’Aix-en-Provence
Échangeur de Puget-sur-Argens (n°37) :
La nuit du lundi 13 avril, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée, en direction de Nice et d’Aix-en- Provence ainsi que de la bretelle de sortie, en direction de Nice.
🚧DÉVIATION : en direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur du Muy (n°36). En direction de Nice, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Fréjus (n°38) ou la sortie de l’échangeur du Muy (n°36).
Autoroute A8, en direction de Nice
Échangeur de Fréjus Ouest (n°38) :
La nuit du lundi 13 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur du Muy (n°36).
Aire de repos de Jas Pellicot :
Lundi 13 avril : fermeture en continu de l’aire de repos.
🚧DÉVIATIONS : les conducteurs pourront s’arrêter sur les aires de services de Vidauban Sud ou de l’Estérel.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @TunnelToulon ; @A8Trafic