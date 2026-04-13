Semaine du 13 avril 2026 : vos conditions de circulation dans le Var et l’agglomération de Toulon (A8, A50, A57)

Tunnel de Toulon, en direction de Marseille et de Nice :

Les nuits du lundi 13 et mercredi 15 avril, de 22h à 5h : fermeture du tunnel de Toulon.

🚧DÉVIATIONS : en direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Le port (n°16). En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 à Toulon Le port (n°16) pour la récupérer à Toulon Centre (n°17).