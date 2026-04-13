Travaux
Semaine du 13 avril 2026 : vos conditions de circulation au niveau de la bifurcation A9/A54
VINCI Autoroutes engage un important programme de renouvellement de la signalisation directionnelle au niveau de la bifurcation A9/A54. Ces travaux vont entraîner des fermetures nocturnes et partielles de l’échangeur de Nîmes Ouest au cours des nuits du lundi 13 au mercredi 15 avril 2026, de 21h30 à 5h le lendemain. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation durant les nuits du lundi 13 et mardi 14 avril 2026
Fermeture des entrées de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) en direction d’Orange et d’Arles :
- Les conducteurs souhaitant se rendre en direction d’Arles seront invités à suivre le boulevard du Président Salvador Allende puis suivre la RD42 pour rejoindre l’échangeur de Nîmes-Centre (n°1) où ils pourront emprunter l’A54 vers Arles.
- Les conducteurs souhaitant se rendre en direction de Lyon seront invités à suivre le boulevard du Président Salvador Allende puis la route d’Avignon pour rejoindre l’échangeur de Nîmes-Est (n°24) afin d’emprunter l’A9 vers Lyon.
Fermeture de la bretelle de sortie en provenance d’Orange et en direction du péage de Nîmes Ouest et de la bretelle de bifurcation A9/A54 en provenance d’Orange et en direction d’Arles :
- Les conducteurs en provenance d’Orange via l’A9 et en direction de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) afin de suivre la route d’Avignon pour emprunter ensuite le boulevard du Président Salvador Allende et rejoindre ainsi l’échangeur Nîmes Ouest (n°25).
- Les conducteurs en provenance d’Orange par l’A9 et en direction d’Arles via l’A54 seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) pour rejoindre l’échangeur Garons (n°2) sur l’A54.
Fermeture de la bretelle de sortie en provenance d’Arles et en direction du péage de Nîmes Ouest :
- Les conducteurs en provenance de l’A54 désirant sortir à l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) seront invités à sortir à l’échangeur Nîmes-centre (n°1) sur l’A54 afin de suivre la RD42 en direction de Nîmes centre puis le boulevard du Président Salvador Allende en direction de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25).
Fermeture de la bretelle de sortie en provenance de Montpellier et en direction du péage de Nîmes Ouest :
- Les conducteurs en provenance de Montpellier par l’A9 souhaitant rejoindre le secteur de Nîmes Ouest seront invités à suivre l’A54 en direction d’Arles pour sortir à l’échangeur Nîmes-centre (n°1) et suivre la RD42 en direction de Nîmes centre puis le boulevard du Président Salvador Allende en direction de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25).
Vos conditions de circulation durant la nuit du mercredi 15 avril 2026
Fermeture de la bretelle de sortie en provenance d’Orange et en direction du péage de Nîmes Ouest et de la bretelle de bifurcation A9/A54 en provenance d’Orange et en direction d’Arles :
- Les conducteurs en provenance d’Orange via l’A9 et en direction du secteur de Nîmes Ouest seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) afin de suivre la route d’Avignon pour emprunter ensuite le boulevard du Président Salvador Allende et ainsi rejoindre ce secteur.
- Les conducteurs en provenance d’Orange par l’A9 et en direction d’Arles via l’A54 seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) pour rejoindre l’échangeur Garons (n°2) sur l’A54.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les compte X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A9Trafic ; @A54Trafic