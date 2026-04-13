Semaine du 13 avril 2026 : vos conditions de circulation au niveau de la bifurcation A9/A54

Fermeture des entrées de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) en direction d’Orange et d’Arles :

Les conducteurs souhaitant se rendre en direction d’Arles seront invités à suivre le boulevard du Président Salvador Allende puis suivre la RD42 pour rejoindre l’échangeur de Nîmes-Centre (n°1) où ils pourront emprunter l’A54 vers Arles.

Les conducteurs souhaitant se rendre en direction de Lyon seront invités à suivre le boulevard du Président Salvador Allende puis la route d’Avignon pour rejoindre l’échangeur de Nîmes-Est (n°24) afin d’emprunter l’A9 vers Lyon.

Fermeture de la bretelle de sortie en provenance d’Orange et en direction du péage de Nîmes Ouest et de la bretelle de bifurcation A9/A54 en provenance d’Orange et en direction d’Arles :

Les conducteurs en provenance d’Orange via l’A9 et en direction de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) afin de suivre la route d’Avignon pour emprunter ensuite le boulevard du Président Salvador Allende et rejoindre ainsi l’échangeur Nîmes Ouest (n°25).

Les conducteurs en provenance d’Orange par l’A9 et en direction d’Arles via l’A54 seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) pour rejoindre l’échangeur Garons (n°2) sur l’A54.

Fermeture de la bretelle de sortie en provenance d’Arles et en direction du péage de Nîmes Ouest :

Les conducteurs en provenance de l’A54 désirant sortir à l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) seront invités à sortir à l’échangeur Nîmes-centre (n°1) sur l’A54 afin de suivre la RD42 en direction de Nîmes centre puis le boulevard du Président Salvador Allende en direction de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25).

Fermeture de la bretelle de sortie en provenance de Montpellier et en direction du péage de Nîmes Ouest :