Semaine du 13 au 17 avril 2026 : vos conditions de circulation sur l’A7N entre Ternay et Vienne Nord

La sortie sera obligatoire à l’échangeur de Chasse sud pour l’ensemble des véhicules en direction de Lyon. Les conducteurs devront poursuivre sur l’avenue Frédéric Mistral puis le chemin de l’Islon et le chemin de la Saulaie pour reprendre la route de Flevieu jusqu’à l’échangeur de Chasse sur A47.



Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :