Travaux
Semaine du 13 au 17 avril 2026 : vos conditions de circulation sur l’A7N entre Ternay et Vienne Nord
VINCI Autoroutes poursuit la campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A7N, entre les échangeurs de Ternay et de Vienne Nord (n°9). Pour la bonne réalisation de ces travaux, la bretelle d’entrée de l’échangeur de Chasse sud (n°8) et la bretelle de sortie de Vienne Nord (n°9) en direction de Marseille seront fermées la nuit du lundi 13 au mardi 14 avril 2026, de 21h à 6h le lendemain. Par ailleurs, la sortie sera obligatoire à l’échangeur de Chasse sud (n°8) pour les véhicules en direction de Lyon les nuits du 14 au 16 avril 2026 de 21h à 6h.
Fermetures la nuit du lundi 13 avril, de 21h à 6h le lendemain, au niveau des échangeurs de Chasse sud et de Vienne nord
- Fermeture de la bretelle d’entrée Chasse sud (n°8) en direction de Marseille : les conducteurs désirant se rendre en direction de Marseille devront emprunter l’avenue Frédéric Mistral puis le chemin de l’Islon, le chemin de la Saulaie puis la route de Flevieu jusqu’à l’échangeur de Chasse sur l’A47.
- Fermeture de la bretelle de sortie Vienne nord (n°9) en direction de Marseille : pour les véhicules en provenance de Lyon centre comme de l’A46, il faudra suivre la direction A47/Saint-Etienne puis prendre la sortie Chasse sur A47, suivre la route de Flevieu puis poursuivre sur le chemin de la Saulaie, le chemin de l’Islon et l’avenue Frédéric Mistral avant de rejoindre la D4 jusqu’à Vienne.
Sortie obligatoire les nuits du mardi 14 au jeudi 16 avril, de 21h à 6h le lendemain
La sortie sera obligatoire à l’échangeur de Chasse sud pour l’ensemble des véhicules en direction de Lyon. Les conducteurs devront poursuivre sur l’avenue Frédéric Mistral puis le chemin de l’Islon et le chemin de la Saulaie pour reprendre la route de Flevieu jusqu’à l’échangeur de Chasse sur A47.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic