Semaine du 13 au 17 avril 2026 : vos conditions de circulation sur l'A54

L’échangeur de Saint-Martin-de-Crau (n°12) sera fermé au cours de la nuit du lundi 13 avril 2026, de 21h à 6h le lendemain. Par conséquent :

Les automobilistes souhaitant emprunter l’autoroute A54 : En direction de Salon-de-Provence, Lyon et Marseille, les conducteurs pourront rejoindre l’A54 depuis l’échangeur d’Eyguières-Miramas (n°13) via la N1453 et la D113. En direction d’Arles, ils devront suivre la D1453, puis la D24 afin de récupérer l’échangeur de Saint-Martin-de-Crau centre (n°11) sur la D113.



Les automobilistes souhaitant sortir à l’échangeur de Saint-Martin-de-Crau (n°12) : En provenance d’Arles, les conducteurs pourront sortir en amont à l’échangeur de Saint-Martin-de-Crau centre (n°11) puis poursuivre sur la N113 en direction de Saint-Martin-de-Crau/Salon-de- Provence. En provenance de Salon-de-Provence, Lyon et Marseille, les conducteurs devront sortir à l’échangeur d’Eyguières- Miramas (n°13) puis suivre la D113 en direction d’Arles/Saint-Martin-de-Crau.



Au cours de la nuit du mardi 14 avril 2026, entre 21h et 6h le lendemain, l’échangeur d’Eyguières-Miramas (n°13) sur l’A54 sera fermé. Par conséquent :

Pour emprunter l’autoroute A54 : En direction de Salon-de-Provence, Lyon et Marseille, les conducteurs devront suivre la D113 afin de prendre l’autoroute à l’échangeur de Grans/Salon-de-Provence (n°14). En direction de Saint-Martin-de-Crau/Arles, ils devront suivre la D113 en direction d’Arles.



Pour quitter l’autoroute A54 : En provenance d’Arles, les conducteurs pourront sortir à l’échangeur de Saint-Martin-de-Crau (n°12) et suivre la D113 pour rejoindre le secteur de Salon-de-Provence. En provenance de Salon-de-Provence, Lyon et Marseille, les conducteurs devront sortir à Grans-Salon-de-Provence (n°14) puis suivre la D113 en direction de Saint-Martin-de- Crau/Arles



L’échangeur de Grans/Salon-de-Provence (n°14) sera fermé au cours de la nuit du mercredi 15 avril 2026, entre 21h et 6h le lendemain. Par conséquent :

Pour emprunter l’A54 : En direction de Lyon et Marseille, les conducteurs devront suivre la D113, puis la D538 afin de prendre l’A54 à l’échangeur de Salon centre (n°15). En direction de Saint-Martin-de-Crau/Arles, les conducteurs devront suivre la D113, afin de prendre l’A54 à l’échangeur d’Eyguières-Miramas (n°13).

Pour quitter l’A54 : En provenance de Salon-de-Provence, Lyon et Marseille les conducteurs devront sortir à l’échangeur de Salon centre (n°15), puis suivre la D113 en direction d’Arles/Saint-Martin-de-Crau. En provenance de Saint-Martin-de-Crau/Arles, les conducteurs devront sortir à l’échangeur d’Eyguières-Miramas (n°13), puis suivre la D113 en direction de Grans.



L’échangeur de Salon centre (n°15) sera fermé au cours de la nuit du jeudi 16 avril 2026, entre 21h et 6h le lendemain. Par conséquent :

Pour emprunter l’A54 : Les conducteurs devront suivre la D538 puis la D113, puis la D538 afin de prendre l’A54 à l’échangeur de Grans/Salon-de-Provence(n°14).

Pour quitter l’A54 : Les conducteurs souhaitant rejoindre le secteur devront sortir à l’échangeur de Grans/Salon-de- Provence (n°14).





Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :