Travaux
Semaine du 13 au 17 avril 2026 : vos conditions de circulation sur l'A54
Au cours des quatre nuits du lundi 13 avril au jeudi 16 avril 2026 inclus, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de fauchage au niveau des échangeurs de Saint-Martin-de-Crau (n°12), d’Eyguières- Miramas (n°13), de Grans/Salon-de-Provence (n°14), et celui de Salon centre (n°15) situés sur l’A54. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit, de 21h à 6h le lendemain. Ils nécessiteront cependant la fermeture de ces échangeurs selon le programme détaillé ci-dessous.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
L’échangeur de Saint-Martin-de-Crau (n°12) sera fermé au cours de la nuit du lundi 13 avril 2026, de 21h à 6h le lendemain. Par conséquent :
- Les automobilistes souhaitant emprunter l’autoroute A54 :
- En direction de Salon-de-Provence, Lyon et Marseille, les conducteurs pourront rejoindre l’A54 depuis l’échangeur d’Eyguières-Miramas (n°13) via la N1453 et la D113.
- En direction d’Arles, ils devront suivre la D1453, puis la D24 afin de récupérer l’échangeur de Saint-Martin-de-Crau centre (n°11) sur la D113.
- Les automobilistes souhaitant sortir à l’échangeur de Saint-Martin-de-Crau (n°12) :
- En provenance d’Arles, les conducteurs pourront sortir en amont à l’échangeur de Saint-Martin-de-Crau centre (n°11) puis poursuivre sur la N113 en direction de Saint-Martin-de-Crau/Salon-de- Provence.
- En provenance de Salon-de-Provence, Lyon et Marseille, les conducteurs devront sortir à l’échangeur d’Eyguières- Miramas (n°13) puis suivre la D113 en direction d’Arles/Saint-Martin-de-Crau.
Au cours de la nuit du mardi 14 avril 2026, entre 21h et 6h le lendemain, l’échangeur d’Eyguières-Miramas (n°13) sur l’A54 sera fermé. Par conséquent :
- Pour emprunter l’autoroute A54 :
- En direction de Salon-de-Provence, Lyon et Marseille, les conducteurs devront suivre la D113 afin de prendre l’autoroute à l’échangeur de Grans/Salon-de-Provence (n°14).
- En direction de Saint-Martin-de-Crau/Arles, ils devront suivre la D113 en direction d’Arles.
- Pour quitter l’autoroute A54 :
- En provenance d’Arles, les conducteurs pourront sortir à l’échangeur de Saint-Martin-de-Crau (n°12) et suivre la D113 pour rejoindre le secteur de Salon-de-Provence.
- En provenance de Salon-de-Provence, Lyon et Marseille, les conducteurs devront sortir à Grans-Salon-de-Provence (n°14) puis suivre la D113 en direction de Saint-Martin-de- Crau/Arles
L’échangeur de Grans/Salon-de-Provence (n°14) sera fermé au cours de la nuit du mercredi 15 avril 2026, entre 21h et 6h le lendemain. Par conséquent :
- Pour emprunter l’A54 :
- En direction de Lyon et Marseille, les conducteurs devront suivre la D113, puis la D538 afin de prendre l’A54 à l’échangeur de Salon centre (n°15).
En direction de Saint-Martin-de-Crau/Arles, les conducteurs devront suivre la D113, afin de prendre l’A54 à l’échangeur d’Eyguières-Miramas (n°13).
- Pour quitter l’A54 :
- En provenance de Salon-de-Provence, Lyon et Marseille les conducteurs devront sortir à l’échangeur de Salon centre (n°15), puis suivre la D113 en direction d’Arles/Saint-Martin-de-Crau.
- En provenance de Saint-Martin-de-Crau/Arles, les conducteurs devront sortir à l’échangeur d’Eyguières-Miramas (n°13), puis suivre la D113 en direction de Grans.
L’échangeur de Salon centre (n°15) sera fermé au cours de la nuit du jeudi 16 avril 2026, entre 21h et 6h le lendemain. Par conséquent :
- Pour emprunter l’A54 :
Les conducteurs devront suivre la D538 puis la D113, puis la D538 afin de prendre l’A54 à l’échangeur de Grans/Salon-de-Provence(n°14).
- Pour quitter l’A54 :
- Les conducteurs souhaitant rejoindre le secteur devront sortir à l’échangeur de Grans/Salon-de- Provence (n°14).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A54Trafic