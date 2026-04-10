Travaux
Semaine du 13 au 17 avril 2026 : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône (A8, A50, A52)
VINCI Autoroutes mène des opérations de maintenance sur les autoroutes A50 et A52 ainsi qu’au niveau du nœud A8/A51. Afin de garantir la sécurité des équipes et des usagers, ces travaux entraîneront la fermeture de l’A50 entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de Carnoux (n°6), de l’A52 entre les échangeurs de Gémenos (n°34) et Aubagne (n°7) sur l’A501. Des modifications de circulation sont également prévues au niveau du nœud A8/A51. Afin de limiter la gêne au trafic, l’ensemble de ces interventions auront lieu de nuit, de 21h à 5h, du lundi 13 au vendredi 17 avril.
A50, en direction de Marseille : fermeture de l’autoroute entre La Ciotat et Carnoux
4 nuits, du lundi 13 au vendredi 17 avril, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de Carnoux (n°6), incluant les échangeurs de La Bédoule (n°7) et de Cassis (n°8).
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront obligatoirement quitter l’autoroute via l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront rejoindre l’autoroute A50 via la bretelle d’entrée de l’échangeur de Carnoux (n°6).
Nœud A50/A52, en direction de Marseille : fermeture de la bretelle en direction de Marseille
3 nuits, du mardi 14 au vendredi 17 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion en direction de Marseille.
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront obligatoirement quitter l’autoroute A52 via l’échangeur d’Aubagne (n°35).
A52, A501, A520, en direction de Toulon ou de l’autoroute A8 : fermeture de l’autoroute A52 entre les échangeurs d’Aubagne (n°35) et La Destrousse (n°33.1)
3 nuits, du mardi 14 au vendredi 17 avril, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A52 entre les échangeurs d’Aubagne (n°35) et La Destrousse (n°33.1) incluant l’échangeur de Gémenos (n°34), l’autoroute A501 et l’échangeur d’Aubagne (n°7) et l’autoroute A520 en direction d’Auriol.
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront obligatoire quitter l’autoroute A52 via l’échangeur d’Aubagne (n°35) ou Aubagne (n°7) sur l’A501 pour ensuite récupérer l’A52 via l’échangeur de La Destrousse (n°33.1).
Echangeur de Gémenos (n°34) :
La nuit du lundi 13 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie et de l’accès vers l’A52.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter l’échangeur d’Aubagne (n°7) sur l’autoroute A501 afin de récupérer l’A52 en direction de Toulon.
Echangeur d’Aubagne (n°35) :
La nuit du lundi 13 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée en direction de l’autoroute A8.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter l’échangeur de Gémenos (n°34).
A52, A501, A520, en direction d’Aubagne
3 nuits, du mardi 7 au vendredi 10 avril, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A52 entre les échangeurs de La Destrousse (n°33.1) et d’Aubagne (n°7) incluant l’autoroute A520 et l’échangeur d’Auriol ainsi que l‘autoroute A501 en direction d’Aubagne.
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront obligatoire quitter l’autoroute A52 via l’échangeur de La Destrousse (n°33.1). En direction de Marseille ou d’Aubagne, ils pourront récupérer l’A501 au niveau d’Aubagne (n°7) ou d’Aubagne (n°35) sur l’A52 en direction de Toulon.
Nœud A8/A51, en direction de Marseille
2 nuits, du lundi 13 au mercredi 15 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion en direction de Marseille.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront prendre la sortie d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) puis l’avenue Jean Giono afin de reprendre la N2516 pour rejoindre l’autoroute A51 en direction de Marseille.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A51Trafic ; @A8Trafic