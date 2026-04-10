Semaine du 13 au 17 avril 2026 : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône (A8, A50, A52)

3 nuits, du mardi 14 au vendredi 17 avril, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A52 entre les échangeurs d’Aubagne (n°35) et La Destrousse (n°33.1) incluant l’échangeur de Gémenos (n°34), l’autoroute A501 et l’échangeur d’Aubagne (n°7) et l’autoroute A520 en direction d’Auriol.

🚧DÉVIATION : les conducteurs devront obligatoire quitter l’autoroute A52 via l’échangeur d’Aubagne (n°35) ou Aubagne (n°7) sur l’A501 pour ensuite récupérer l’A52 via l’échangeur de La Destrousse (n°33.1).

Echangeur de Gémenos (n°34) :

La nuit du lundi 13 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie et de l’accès vers l’A52.

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter l’échangeur d’Aubagne (n°7) sur l’autoroute A501 afin de récupérer l’A52 en direction de Toulon.

Echangeur d’Aubagne (n°35) :

La nuit du lundi 13 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée en direction de l’autoroute A8.

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter l’échangeur de Gémenos (n°34).