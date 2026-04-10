Travaux
Semaine du 13 au 17 avril 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes (A8)
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Afin de garantir les meilleures conditions de sécurité, des modifications de circulation seront à prévoir au niveau des échangeurs de Villeneuve-Loubet Plage (n°46), Villeneuve-Loubet (n°47), Saint Laurent du Var (n°49), Nice Ouest (n°50), Nice Saint Isidore (n°52), Nice Nord (n°54) et Roquebrune Cap Martin (n°58). Pour limiter la gêne au trafic, ces interventions seront effectuées de nuit, du lundi 13 au vendredi 17 avril, entre 20h et 6h.
Autoroute A8, en direction de l’Italie
Échangeur de Villeneuve-Loubet Plage (n°46) :
- La nuit du mercredi 15 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve- Loubet (n°47).
Échangeur de Saint-Laurent-du-Var (n°49) :
- La nuit du mardi 14 avril, de 21h à 5h30 : fermeture de la bretelle d’entrée.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Laurentdu- Var (n°49) en direction d’Aix-en-Provence puis opérer un demi-tour via l’échangeur de Cagnes-sur-Mer (n°48) afin de récupérer l’autoroute A8 en direction de l’Italie.
Échangeur de Nice Ouest (n°50) :
- La nuit du mardi 14 avril, de 21h à 5h30 : fermeture de la bretelle de sortie.
- ���🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice Aéroport (n°51).
Échangeur de Nice Saint-Isidore (n°52) :
- 3 nuits, du lundi 13 au vendredi 17 avril (hormis la nuit du mardi 14 avril), de 20h à 6h : fermeture de la bretelle d’entrée.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice Aéroport (n°51).
Autoroute A8, en direction d’Aix-en Provence
Échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) :
- La nuit du jeudi 16 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Cagnes-sur-Mer (n°48).
Échangeur de Nice Nord (n°54) La nuit du lundi 13 avril, de 21h à 5h :
- Fermeture de la bretelle d’entrée.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de Nice Nord (n°54) en direction de l’Italie, puis opérer un demi-tour via l’échangeur de Nice Est (n°55) pour reprendre l’autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence.
Échangeur de Roquebrune-Cap-Martin (n°58) :
- 4 nuits, du lundi 13 au vendredi 17 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Menton (n°59).
Confortement d’un mur de soutènement de l’A8 à Villeneuve-Loubet
VINCI Autoroutes réalise actuellement des travaux de confortement d’un mur de soutènement de l’autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence. Situé à hauteur de l’avenue de Bel Air, à Villeneuve-Loubet, ce chantier débuté en avril se poursuivra jusqu’à début juin.
Les interventions seront menées en journée, du lundi au vendredi, hors week-ends et jours fériés. Elles nécessiteront la mise en place d’une circulation alternée sur l’avenue de Bel Air, ainsi que la fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) en direction d’Aix-en-Provence, pour une durée de six semaines.
Échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) :
- 4 nuits, du lundi 13 au vendredi 17 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve- Loubet Plage (n°46).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic