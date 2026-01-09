Semaine du 12 janvier : Vos conditions de circulation sur l'A87N

VINCI Autoroutes va entreprendre la semaine prochaine une visite de deux de ses ouvrages sur l’A87N. Ils impacteront les conditions de circulation.

Par conséquent :

Pour la nuit du lundi 13 janvier 2026, entre 21h et 4h le lendemain , la bretelle d’entrée de l’échangeur Parc des Expositions (n°15) sera fermée en direction de Cholet.

, la bretelle d’entrée de l’échangeur Parc des Expositions (n°15) sera fermée en direction de Cholet. Pour les nuits du mercredi 14 et du jeudi 15 janvier 2026, entre 21h et 4h le lendemain, les bretelles d�’entrée et de sortie de l’échangeur Mûrs-Erigné (n°23) seront fermées en direction de Cholet.

Un dispositif de communication spécifique sera déployé en temps réel, notamment sur Radio VINCI Autoroutes (107.7), pour informer les conducteurs sur les conditions de circulation. Des itinéraires de déviation seront également mis en place pour les accompagner.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :