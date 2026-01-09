Travaux
Semaine du 12 janvier - Vos conditions de circulation sur l'A8 dans les Alpes-Maritimes
La semaine prochaine, VINCI Autoroutes réalisera des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Ces opérations entraîneront des modifications de circulation au niveau des échangeurs d’Antibes (n°44) et Nice Est/Nice-Centre (n°55). Afin de limiter la gêne au trafic, les travaux se dérouleront principalement de nuit, du lundi 12 au vendredi 16 janvier entre 21h et 6h.
Autoroute A8, en direction de l’Italie et Aix-en-Provence
Échangeur de Nice Est/Nice-Centre (n°55)
- La nuit du lundi 12 au mardi 13 janvier, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée en direction de l’Italie et d’Aix-en-Provence ainsi que la bretelle de sortie en direction de l’Italie.
- La nuit du mardi 13 au mercredi 14 janvier, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée en direction d’Aix-en-Provence et de la bretelle de sortie en direction de l’Italie.
- 2 nuits du mercredi 14 au vendredi 16 janvier, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée en direction de l’Italie
🚧DÉVIATION : Les conducteurs en véhicule léger pourront prendre la bretelle d’entrée à Nice Nord (n°54) ; pour les conducteurs de poids-lourd prendre l'A8 en direction de l'Italie puis faire demi-tour à l'échangeur de La Turbie (n°57). La nuit du lundi, les poids lourds devront emprunter la voie Pierre Mathis afin de récupérer l’autoroute A8 via l’échangeur de Nice Aéroport (n°51).
Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence
Échangeur d’Antibes (n°44) :
- 2 nuits du lundi 12 au mercredi 14 janvier, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs en véhicule léger pourront emprunter la bretelle d’entrée de Mougins (n°42).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic