Semaine du 12 janvier - Vos conditions de circulation sur l'A8 dans les Alpes-Maritimes

La semaine prochaine, VINCI Autoroutes réalisera des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Ces opérations entraîneront des modifications de circulation au niveau des échangeurs d’Antibes (n°44) et Nice Est/Nice-Centre (n°55). Afin de limiter la gêne au trafic, les travaux se dérouleront principalement de nuit, du lundi 12 au vendredi 16 janvier entre 21h et 6h.