Semaine du 12 janvier : Vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône
La semaine prochaine, VINCI Autoroutes poursuivra des travaux d’entretien sur les autoroutes A50, A52 ainsi qu’au niveau du noeud A8/A51. Ces opérations nécessiteront la fermeture de l’autoroute A50 entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de La Bédoule (n°7) ainsi que de la bretelle d’insertion entre l’autoroute A8 et l’autoroute A51 en direction de Marseille. Des modifications de circulation auront également lieu au niveau de l’échangeur de Belcodène (n°33) sur l’A52. Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations auront lieu de nuit, de 21h à 5h, du lundi 12 au vendredi 16 janvier.
A50, en direction de Marseille : fermeture de l’autoroute entre La Ciotat et La Bédoule
4 nuits, du lundi 12 au vendredi 16 janvier, de 21h à 5h :
Fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de La Bédoule (n°7), incluant l’échangeur de Cassis (n°8). La bretelle d’entrée de l’échangeur de La Ciotat en direction de Toulon sera également fermée.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute via l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront rejoindre l’autoroute A50 via la bretelle d’entrée de l’échangeur de La Bédoule (n°7). En direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Cyrsur- Mer (n°10).
Noeud A8/A51, en direction de Marseille
2 nuits, du mercredi 14 au vendredi 16 janvier, de 21h à 5h :
Fermeture de la bretelle en direction de Marseille
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront prendre la sortie d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) puis l’avenue Jean Giono afin de reprendre la N2516 pour rejoindre l’A51 en direction de Marseille.
Échangeur de Belcodène (n°33)
4 nuits, du lundi 5 au vendredi 9 janvier, de 21h à 5h : fermeture totale de l’échangeur.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs de véhicules légers pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie des échangeurs de La Destrousse (n°33.1) ou de Fuveau (n°32). Les poids lourds devront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Trets (n°33) sur l’autoroute A8 ou la bretelle de sortie de l’échangeur de La Destrousse (n°33.1) sur l’autoroute A52.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A50Trafic ; @A51Trafic ; @A52Trafic ; @A8Trafic