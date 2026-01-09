Semaine du 12 janvier : Vos conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise

La nuit, du lundi 12 au mardi 13 janvier, de 22h à 5h : fermeture du tunnel de Toulon dans les deux sens de circulation ainsi que l’entrée de l’échangeur de Toulon Le Port (n°16) en direction de Marseille.

🚧DÉVIATION : En direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Ouest (n°15a). En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16), ils pourront la récupérer en passant par la ville et en emprunant la bretelle d’entrée de l’échangeur de Toulon Centre (n°17).

La nuit, du mardi 13 au mercredi 14 janvier, de 22h à 5h : fermeture de l’autoroute A57 entre Toulon Le Port (n°16) et La Valette Centre (n°3) incluant le tunnel de Toulon dans les deux sens de circulation.

🚧DÉVIATION : En direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de La Valette Centre (n°3), ils pourront récupérer l’A50 en au niveau de l’échangeur de Toulon Le Port (n°16). En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16) et récupérer l’A50 à La Valette Centre (n°3).

La nuit, du mercredi 14 au jeudi 15 janvier, de 22h à 5h : fermeture de l’autoroute A57 entre l’échangeur de La Valette Centre (n°3) et le noeud A57/A570, incluant l’aire de services de La Bigue, en direction de Nice. Le tunnel de Toulon sera également fermé dans les deux sens de circulation.

🚧DÉVIATION : En direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Le Port (°16). En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Le Port (°16), ils pourront récupérer l’A50 en au niveau de l’échangeur de Toulon Centre (n°17). Les conducteurs souhaitant poursuivre sur l’A57 devront quitter de nouveau l’autoroute via l’échangeur de La Valette Centre (n°3) jusqu’au noeud A57/A570.

La nuit, du jeudi 15 au vendredi 16 janvier, de 22h à 5h : fermeture du tunnel de Toulon dans les deux sens de circulation, ainsi que les échangeurs de La Valette Sud (n°4) et La Valette Nord (n°5), en direction de Marseille.

🚧DÉVIATION : En direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Le Port (°16). En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Le Port (°16), ils pourront récupérer l’A50 en au niveau de l’échangeur de Toulon Centre (n°17).