Travaux
Semaine du 12 janvier : Vos conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise
La semaine prochaine, VINCI Autoroutes réalisera des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A57 ainsi qu’au niveau du tunnel de Toulon et du noeud A57/A570. Ces opérations entraîneront des modifications de circulation sur l’agglomération Toulonnaise ainsi qu’au niveau du noeud A57/A570. Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations auront lieu, de nuit, de 21h à 6h, du lundi 12 au vendredi 16 janvier.
Agglomération Toulonnaise, fermeture du tunnel de Toulon
La nuit, du lundi 12 au mardi 13 janvier, de 22h à 5h : fermeture du tunnel de Toulon dans les deux sens de circulation ainsi que l’entrée de l’échangeur de Toulon Le Port (n°16) en direction de Marseille.
🚧DÉVIATION : En direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Ouest (n°15a). En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16), ils pourront la récupérer en passant par la ville et en emprunant la bretelle d’entrée de l’échangeur de Toulon Centre (n°17).
La nuit, du mardi 13 au mercredi 14 janvier, de 22h à 5h : fermeture de l’autoroute A57 entre Toulon Le Port (n°16) et La Valette Centre (n°3) incluant le tunnel de Toulon dans les deux sens de circulation.
🚧DÉVIATION : En direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de La Valette Centre (n°3), ils pourront récupérer l’A50 en au niveau de l’échangeur de Toulon Le Port (n°16). En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16) et récupérer l’A50 à La Valette Centre (n°3).
La nuit, du mercredi 14 au jeudi 15 janvier, de 22h à 5h : fermeture de l’autoroute A57 entre l’échangeur de La Valette Centre (n°3) et le noeud A57/A570, incluant l’aire de services de La Bigue, en direction de Nice. Le tunnel de Toulon sera également fermé dans les deux sens de circulation.
🚧DÉVIATION : En direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Le Port (°16). En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Le Port (°16), ils pourront récupérer l’A50 en au niveau de l’échangeur de Toulon Centre (n°17). Les conducteurs souhaitant poursuivre sur l’A57 devront quitter de nouveau l’autoroute via l’échangeur de La Valette Centre (n°3) jusqu’au noeud A57/A570.
La nuit, du jeudi 15 au vendredi 16 janvier, de 22h à 5h : fermeture du tunnel de Toulon dans les deux sens de circulation, ainsi que les échangeurs de La Valette Sud (n°4) et La Valette Nord (n°5), en direction de Marseille.
🚧DÉVIATION : En direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Le Port (°16). En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Le Port (°16), ils pourront récupérer l’A50 en au niveau de l’échangeur de Toulon Centre (n°17).
Noeud A57/A570, en direction de Toulon : fermeture de l‘autoroute A57 en direction de Toulon
La nuit du jeudi 15 au vendredi 16 janvier, de 21h à 5h : fermeture de l’A57 en direction de Toulon.
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront sortir au niveau du noeud A570 via l’échangeur de La Farlède (n°6)
afin de reprendre l’A570 vers Toulon.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes @TunnelToulon