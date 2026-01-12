Semaine du 12 janvier : travaux prévus sur l'A10 entre Châtellerault nord et Sainte-Maure-de-Touraine

Pendant la période des travaux, les mesures d’exploitation suivantes seront mises en place :

Sortie obligatoire et entrée interdite à Châtellerault nord (n°26) en direction de Paris

Sortie obligatoire et entrée interdite à Sainte-Maure-de-Touraine (n°25) en direction de Bordeaux

Des déviations seront mises en place :

Les conducteurs circulant dans le sens Bordeaux-Paris devront sortir à Châtellerault nord (n°26) pour emprunter la RD 161 en direction de Châtellerault puis la RD 910 en direction de Sainte-Maure-de-Touraine et enfin la RD 760 en direction de l’A10.

Les conducteurs circulant dans le sens Paris-Bordeaux devront sortir à Sainte-Maure-de-Touraine (n°25) emprunter la RD 760 en direction de Sainte-Maure-de-Touraine, la RD 910 en direction de Châtellerault puis la RD 161 en direction de l’A10.

Les aires de Châtellerault-Usseau dans le sens Bordeaux-Paris et de Châtellerault-Antran dans le sens Paris-Bordeaux ne seront pas accessibles sur la durée des travaux.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :

• Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application

• Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)

• L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel

• Le site Internet www.vinci-autoroutes.com

• Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A10Trafic