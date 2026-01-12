Travaux
Semaine du 12 janvier : travaux prévus sur l'A10 entre Châtellerault nord et Sainte-Maure-de-Touraine
Afin d’assurer la sécurité et le confort des automobilistes, VINCI Autoroutes va effectuer des travaux de reprise d’enrobés sur l’A10 entre la sortie Châtellerault nord (n°26) et l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (n°25) dans les deux sens de circulation. Ces travaux entraineront une interruption de la circulation sur cette section dans les nuits du lundi 12 au mardi 13 janvier et du mardi 13 au mercredi 14 janvier 2026 de 20h à 6h30.
Fermeture de l’A10 de 20h à 6h30 durant 2 nuits, du lundi 12 au mercredi 14 janvier 2026
Pendant la période des travaux, les mesures d’exploitation suivantes seront mises en place :
- Sortie obligatoire et entrée interdite à Châtellerault nord (n°26) en direction de Paris
- Sortie obligatoire et entrée interdite à Sainte-Maure-de-Touraine (n°25) en direction de Bordeaux
Des déviations seront mises en place :
- Les conducteurs circulant dans le sens Bordeaux-Paris devront sortir à Châtellerault nord (n°26) pour emprunter la RD 161 en direction de Châtellerault puis la RD 910 en direction de Sainte-Maure-de-Touraine et enfin la RD 760 en direction de l’A10.
- Les conducteurs circulant dans le sens Paris-Bordeaux devront sortir à Sainte-Maure-de-Touraine (n°25) emprunter la RD 760 en direction de Sainte-Maure-de-Touraine, la RD 910 en direction de Châtellerault puis la RD 161 en direction de l’A10.
Les aires de Châtellerault-Usseau dans le sens Bordeaux-Paris et de Châtellerault-Antran dans le sens Paris-Bordeaux ne seront pas accessibles sur la durée des travaux.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
• Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
• Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
• L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
• Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
• Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A10Trafic