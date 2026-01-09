Semaine du 12 janvier : travaux au niveau de Salies-de-Béarn (n°7) sur l'A64

Dans le cadre de sa mission d’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes réalise une opération de remplacement des dispositifs de sécurité au niveau de l’échangeur de Salies-de-Béarn (n°7), sur l’A64. Pour mener cette opération en toute sécurité, celle-ci nécessite une fermeture temporaire de cet échangeur en direction de Bayonne uniquement, selon le programme ci-dessous. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.