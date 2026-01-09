Travaux
Semaine du 12 janvier : travaux au niveau de Salies-de-Béarn (n°7) sur l'A64
Dans le cadre de sa mission d’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes réalise une opération de remplacement des dispositifs de sécurité au niveau de l’échangeur de Salies-de-Béarn (n°7), sur l’A64. Pour mener cette opération en toute sécurité, celle-ci nécessite une fermeture temporaire de cet échangeur en direction de Bayonne uniquement, selon le programme ci-dessous. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation du lundi 12 au mardi 13 janvier 2026
Dès 9h, le lundi 12 janvier 2026 et jusqu’au mardi 13 janvier 2026 à 9h, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Salies-de-Béarn (n°7) seront fermées pour tous les conducteurs en direction de Bayonne uniquement.
En conséquence :
- Les usagers circulant sur l’A64 en direction de Bayonne pourront rejoindre le secteur de Salies-de-Béarn en sortant à l’échangeur d’Orthez (n°8) pour suivre l’itinéraire de déviation empruntant la RD9, puis la D817 en direction de Puyoô-Salies.
- Les usagers circulant sur la RD430 pour rejoindre l’A64 en direction de Bayonne depuis ce secteur en suivant la déviation par la D817, puis l’A641 jusqu’à l’échangeur de Peyrehorade (n°6).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A64Trafic