Travaux
Semaine du 12 janvier - Réfection des viaducs de la Loire et du Loiret sur l'A71
Dans le cadre de la poursuite des travaux de réfection des viaducs de l’A71 qui enjambent la Loire et le Loiret à hauteur d’Orléans, une fermeture partielle de l’échangeur Orléans centre (n°1) est programmée la nuit du jeudi 15 janvier. En conséquence, les usagers en provenance de Paris ou de Bordeaux depuis l’A10 devront quitter l’autoroute à Orléans centre (n°1) sur l’A71. Cette fermeture est programmée au cours de la nuit du jeudi 15 janvier 2026 . Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de surveillance et d’entretien des ouvrages d’art sur le réseau VINCI Autoroutes. Les conducteurs seront invités à suivre les itinéraires de déviation indiqués à l’aide de panneaux jaunes sur le réseau autoroutier et local.
Vos conditions de circulation
La nuit du jeudi 15 janvier 2026 de 20h à 7h le lendemain :
Les usagers en provenance de Paris ou de Bordeaux devront quitter l’autoroute à Orléans centre (n°1) sur l’A71. Les usagers souhaitant poursuivre leur trajet en direction de Bourges, ou ceux souhaitant emprunter l’A71 à Orléans centre (n°1) en direction de Bourges devront rejoindre l’entrée Olivet (n°2) via la RD2552, la RD2152 et la RD2020.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet : www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A10Trafic ; @A71Trafic_