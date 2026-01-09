Semaine du 12 janvier - Réfection des viaducs de la Loire et du Loiret sur l'A71

La nuit du jeudi 15 janvier 2026 de 20h à 7h le lendemain :

Les usagers en provenance de Paris ou de Bordeaux devront quitter l’autoroute à Orléans centre (n°1) sur l’A71. Les usagers souhaitant poursuivre leur trajet en direction de Bourges, ou ceux souhaitant emprunter l’A71 à Orléans centre (n°1) en direction de Bourges devront rejoindre l’entrée Olivet (n°2) via la RD2552, la RD2152 et la RD2020.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :