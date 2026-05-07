Travaux
Semaine du 11 mai 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes et Monaco
La semaine prochaine, VINCI Autoroutes réalisera des travaux de maintenance et d’entretien sur les autoroutes A8 et A500. Ces opérations nécessiteront la fermeture de l’autoroute A500, incluant le tunnel de Monaco et l’échangeur de Laghet (n°57) ainsi que l’échangeur de Monaco (n°56) sur l’autoroute A8. Des modifications de circulation seront également prévues au niveau des échangeurs d’Antibes (n°44), de Nice Ouest (n°50), de Nice Est (n°55), de Villeneuve-Loubet Plage (n°46), de Villeneuve-Loubet (n°47), et de Roquebrune-Cap-Martin (n°58). Afin de limiter la gêne au trafic, les travaux se dérouleront de nuit, du lundi 11 au mercredi 13 mai entre 20h30 et 5h30.
Autoroute A500, en direction et provenance de Monaco : fermeture de l’autoroute A500 incluant le tunnel de Monaco, et l’échangeur de Laghet (n°57) ainsi que l’échangeur de Monaco (n°56) sur l’autoroute A8
La nuit du mardi 12 mai, de 20h30 à 5h30 : fermeture de l’autoroute A500 incluant le tunnel de Monaco et l’échangeur de Laghet (n°57) sur l’autoroute A500 et l’échangeur de Monaco (n°56) sur l’autoroute A8.
DÉVIATION : en direction de l’Italie et de Monaco, l’ensemble des véhicules qui ne pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Monaco (n°56) seront invités à rester sur l’autoroute A8 afin de rejoindre l’échangeur de Roquebrune-Cap-Martin / Monaco Est (n°58). Les véhicules souhaitant rejoindre Monaco ou Nice via l’A500 pourront emprunter l’échangeur de La Turbie (n°57). Les poids lourds devront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Nice Est (n°55).
Autoroute A8, en direction de l’Italie
- Échangeur de Nice Est (n°55)
La nuit du lundi 11 mai, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter l’échangeur de Nice Est (n°55) en direction d’Aix-en- Provence puis opérer un demi-tour via l’échangeur de Nice Nord (n°54) afin de reprendre l’A8 en direction de l’Italie.
Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence
- Échangeur de Roquebrune-Cap-Martin (n°58)
La nuit du mardi 12 mai, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Menton (n°59).
- Échangeur de Nice Ouest (n°50)
La nuit du lundi 11 mai, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice Aéroport (n°51).
- Échangeur de Villeneuve-Loubet Plage (n°46)
La nuit du lundi 11 mai, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve- Loubet (n°47).
- Échangeur d’Antibes (n°44)
La nuit du mardi 12 mai, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de Mougins (n°42).
Confortement d’un mur de soutènement de l’A8 à Villeneuve-Loubet, en direction d’Aix-en-Provence
VINCI Autoroutes réalise actuellement des travaux de confortement d’un mur de soutènement de l’autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence. Situé à hauteur de l’avenue de Bel Air, à Villeneuve-Loubet, ce chantier se poursuivra jusqu’à début juin.
Les interventions sont menées en journée, du lundi au vendredi, hors week-ends et jours fériés. Elles nécessitent la mise en place d’une circulation alternée sur l’avenue de Bel Air, ainsi que la fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) en direction d’Aix-en-Provence.
- Échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47)
La nuit du mardi 12 mai, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Villeneuve-Loubet Plage (n°46).