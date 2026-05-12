Semaine du 11 mai 2026 : secteur d’Angers - travaux d’entretien d’un ouvrage d’art

Du lundi 11 au jeudi 28 mai 2026, VINCI Autoroutes procèdera à des travaux d’entretien d’un ouvrage d’art au niveau de la bifurcation A11/A87 dans l’échangeur de Tiercé (n°14) sur l’autoroute A11. Cette opération est nécessaire pour maintenir les infrastructures dans un bon état de fonctionnement et garantir aux usagers des conditions de circulation optimales en matière de sécurité. En conséquence, des fermetures nocturnes de bretelles sont programmées . Des itinéraires de déviation seront mis en place pendant ces travaux pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.