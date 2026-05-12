Travaux
Semaine du 11 mai 2026 : secteur d’Angers - travaux d’entretien d’un ouvrage d’art
Publié le 12 mai 2026
Du lundi 11 au jeudi 28 mai 2026, VINCI Autoroutes procèdera à des travaux d’entretien d’un ouvrage d’art au niveau de la bifurcation A11/A87 dans l’échangeur de Tiercé (n°14) sur l’autoroute A11. Cette opération est nécessaire pour maintenir les infrastructures dans un bon état de fonctionnement et garantir aux usagers des conditions de circulation optimales en matière de sécurité. En conséquence, des fermetures nocturnes de bretelles sont programmées . Des itinéraires de déviation seront mis en place pendant ces travaux pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Vos conditions de circulation ?
- Les nuits du lundi 11 mai 2026 de 21h à 6h le lendemain, la nuit du mardi 12 mai 2026 de 21h à 5h le lendemain, et les nuits du mardi 26 et du mercredi 27 mai 2026, de 21h à 6h le lendemain :
- les conducteurs en provenance de l’A87 et de l’A11 Nantes /Angers souhaitant se diriger vers Paris devront emprunter la direction de Cholet pour sortir à l’échangeur Parc des Expositions (n°15) sur l’A87 et suivre la D323 pour rejoindre la direction de Paris ;
- les conducteurs de l’A11 en provenance de Nantes / Angers souhaitant se rendre à Tiercé devront emprunter la direction de Cholet et prendre la sortie Parc des Expositions (n°15) sur l’A87 et opérer un demi-tour au niveau du giratoire pour reprendre la direction de Tiercé.
- Les nuits du lundi 18 au mercredi 20 mai 2026 de 21h à 6h le lendemain, et la nuit du jeudi 21 mai 2026, de 20h à 5h le lendemain :
- les conducteurs en provenance de Tiercé (D52) souhaitant emprunter l’A87 en direction de Cholet devront suivre la RD50 boulevard de l’Épervière, la route de la Confluence, le boulevard de l’Industrie, les boulevards de Monplaisir, du Doyenné et de Gaston Ramon et emprunter l’A87 au niveau de la bretelle Angers vers Cholet ;
- les conducteurs en provenance de Paris sur l’A11 souhaitant rejoindre Cholet via l’A87 devront quitter l’A11 à Angers est (n°14), opérer un demi-tour au giratoire du boulevard Gaston Ramon et emprunter l’A87 en direction de Cholet.