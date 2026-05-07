Travaux
Semaine du 11 mai 2026 : rénovation des chaussées de l’A9 entre Gallargues et Baillargues
Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes poursuit la campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A9. Cette phase, qui concerne le tronçon situé entre l’échangeur de Gallargues (n°26) et la barrière de Baillargues, se déroulera jusqu’à la fin du printemps 2026. Ce chantier, réalisé de nuit et hors week-end, consiste à rénover 15 km de chaussées dans les deux sens de circulation. Son objectif est d’améliorer la sécurité et le confort de conduite sur cet axe essentiel, emprunté quotidiennement par des milliers d’usagers. Cependant, ces opérations vont nécessiter des basculements de circulation ainsi que la fermeture partielle de l’échangeur de Gallargues au cours de la nuit du lundi 11 au mardi 12 mai 2026, de 21h à 6h le lendemain.
Au cours de la nuit du lundi 11 mai 2026, de 21h à 6h le lendemain
Fermeture de l’entrée et de la sortie de l’échangeur de Gallargues (n°26) en direction de Montpellier et en provenance d’Orange. Par conséquent :
- les conducteurs désirant emprunter l’A9 vers Montpellier peuvent le faire en suivant l’itinéraire de substitution S5 jusqu’à l’échangeur de Lunel (n°27)
- les conducteurs en provenance d’Orange pourront rejoindre le secteur de Gallargues en empruntant l’A54 depuis la bifurcation A9/A54. Ils devront alors sortir à Nîmes Garons (n°2) et suivre l’itinéraire Bis en direction de Montpellier en empruntant la D442A, la D442, la D6113, la D135, la D6572 puis la D6313 en direction de Montpellier jusqu’à Gallargues.
La nuit du 12 au 13 mai 2026 de 20h à 6h le lendemain, l’Aire de Services d’Ambrussum Nord sera fermée :
- Les usagers désirant recharger leur véhicule en électrique ou en carburant pourront s’arrêter en amont sur l'aire de MARGUERITES ou sur l'aire de FABREGUES située 40 km plus loin.
Des travaux réalisés de nuit, hors week-ends, pour limiter la gêne à la circulation
Le planning de réalisation du chantier a été optimisé pour limiter la durée des travaux dans le temps et préserver des conditions de circulation optimales pour les conducteurs. Ces travaux se déroulent avec la mise en place de basculements de circulation à double sens, à raison de 4 nuits par semaine, du lundi au jeudi, de 21h à 6h. Le calendrier des travaux a été dicté par la densité du trafic et adapté pour tenir compte des prévisions de trafic, les travaux étant en effet réalisés sans interruption de la circulation.
Les conditions de circulation durant les travaux
Au niveau de la zone de chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé afin d’isoler la zone de travaux pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier. La vitesse sera ponctuellement abaissée à 80 km/h sur toute la zone de chantier jusqu’en juin 2026.
Une chaussée rénovée en profondeur
Ces travaux consistent à raboter et à refaire les enrobés de la couche de liaison sur 9,5 cm sur l’ensemble des voies circulées (voies de droite, voies médianes, voies de gauche) ainsi que 4 cm sur la couche de roulement de l’ensemble des trois voies et ce, sur l’intégralité du linéaire de l’opération.
Une chaussée toute neuve à partir d’enrobés recyclés
Afin de limiter l’impact environnemental de ses activités de construction, VINCI Autoroutes s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de recyclage sur l’ensemble de ses chantiers de rénovation de chaussées. Sur chacune de ses opérations, VINCI Autoroutes veille ainsi à diminuer sa consommation de ressources naturelles et à réduire au maximum ses émissions de gaz à effet de serre, en limitant :
- la production de déchets ;
- le recours à des matériaux de carrières, en réutilisant au maximum les matériaux issus de l’ancienne chaussée ;
- le transport des matériaux par camion.
Dans le cadre de ce chantier, cela se traduit par :
- le réemploi de 35 % des enrobés de l’ancienne chaussée pour la fabrication de la nouvelle, soit 50% des enrobés des couches de liaison et 30 % des enrobés de la couche de roulement. Le surplus sera valorisé sur d’autres chantiers de la région ;
- la récupération et le recyclage de 100 % des eaux utilisées sur le chantier.
La section à rénover
L’A9 s’étend sur 280 km entre Orange et le Perthus. Axe stratégique aux niveaux national et international, elle supporte un trafic dense au quotidien et connaît une affluence accrue en période estivale. La section concernée par ces travaux couvre 15 km dans chaque sens de circulation. En moyenne 92 800 véhicules y circulent chaque jour, avec des pics atteignant jusqu’à 119 400 véhicules lors des périodes de trafic intense.