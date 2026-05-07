Semaine du 11 mai 2026 : rénovation des chaussées de l’A9 entre Gallargues et Baillargues

Des travaux réalisés de nuit, hors week-ends, pour limiter la gêne à la circulation

Le planning de réalisation du chantier a été optimisé pour limiter la durée des travaux dans le temps et préserver des conditions de circulation optimales pour les conducteurs. Ces travaux se déroulent avec la mise en place de basculements de circulation à double sens, à raison de 4 nuits par semaine, du lundi au jeudi, de 21h à 6h. Le calendrier des travaux a été dicté par la densité du trafic et adapté pour tenir compte des prévisions de trafic, les travaux étant en effet réalisés sans interruption de la circulation.



Les conditions de circulation durant les travaux

Au niveau de la zone de chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé afin d’isoler la zone de travaux pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier. La vitesse sera ponctuellement abaissée à 80 km/h sur toute la zone de chantier jusqu’en juin 2026.



Une chaussée rénovée en profondeur

Ces travaux consistent à raboter et à refaire les enrobés de la couche de liaison sur 9,5 cm sur l’ensemble des voies circulées (voies de droite, voies médianes, voies de gauche) ainsi que 4 cm sur la couche de roulement de l’ensemble des trois voies et ce, sur l’intégralité du linéaire de l’opération.



Une chaussée toute neuve à partir d’enrobés recyclés

Afin de limiter l’impact environnemental de ses activités de construction, VINCI Autoroutes s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de recyclage sur l’ensemble de ses chantiers de rénovation de chaussées. Sur chacune de ses opérations, VINCI Autoroutes veille ainsi à diminuer sa consommation de ressources naturelles et à réduire au maximum ses émissions de gaz à effet de serre, en limitant :

la production de déchets ;

le recours à des matériaux de carrières, en réutilisant au maximum les matériaux issus de l’ancienne chaussée ;

le transport des matériaux par camion.



Dans le cadre de ce chantier, cela se traduit par :

le réemploi de 35 % des enrobés de l’ancienne chaussée pour la fabrication de la nouvelle, soit 50% des enrobés des couches de liaison et 30 % des enrobés de la couche de roulement. Le surplus sera valorisé sur d’autres chantiers de la région ;

la récupération et le recyclage de 100 % des eaux utilisées sur le chantier.



La section à rénover

L’A9 s’étend sur 280 km entre Orange et le Perthus. Axe stratégique aux niveaux national et international, elle supporte un trafic dense au quotidien et connaît une affluence accrue en période estivale. La section concernée par ces travaux couvre 15 km dans chaque sens de circulation. En moyenne 92 800 véhicules y circulent chaque jour, avec des pics atteignant jusqu’à 119 400 véhicules lors des périodes de trafic intense.