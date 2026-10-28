Travaux
Semaine 26 octobre 2026 : Vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône (A50, A52)
VINCI Autoroutes réalise des travaux d’entretien et de maintenance sur les autoroutes A50 ainsi qu’au niveau du noeud A8/A51. Ces opérations nécessiteront la fermeture de l’autoroute A50 entre les échangeurs de Cassis (n°8) sur l’A50 et d’Aubagne (n°35) sur l’A52 ainsi que des modifications de circulation au niveau du noeud A8/A51. Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations auront lieu du lundi 26 au vendredi 30 octobre, de 20h à 5h.
Autoroute A50, en direction de Marseille
4 nuits, du lundi 26 au vendredi 30 octobre, de 20h à 5h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de Cassis (n°8) et d’Aubagne (n°35) sur l’A52, incluant les échangeurs de La Bédoule (n°7) et de Carnoux (n°6).
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Cassis (n°8) et pourront rejoindre Marseille en empruntant la RN8 via l’échangeur d’Aubagne (n°35) sur l’A52.
Autoroutes A50/A52, en direction de Toulon
2 nuits, du mercredi 28 au vendredi 30 octobre, de 20h à 5h : fermeture de l’autoroute A52 entre l’échangeur d’Aubagne (n°35) et de La Bédoule (n°7) sur l’A50.
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A52 à l’échangeur d’Aubagne (n°35) et pourront rejoindre Toulon en empruntant l’autoroute A50 au niveau de l’échangeur de La Bédoule (n°7). En provenance de Marseille, les conducteurs devront quitter l’A50 à l’échangeur de Carnoux (n°6) puis la rejoindre à La Bédoule (n°7).
Nœud A8/A51, en direction de Marseille, Gap et Nice
2 nuits, du lundi 26 au mercredi 28 octobre, de 21h à 5h : fermeture des bretelles en provenance de Marseille et de Gap ainsi qu’en direction de Gap.
🚧 DÉVIATION : en provenance de Marseille et en direction de Nice, les conducteurs devront emprunter l’échangeur Les Milles (n°5) sur la RD9 puis récupérer l’A8 au niveau d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30). En direction de Gap, les conducteurs devront quitter l’A8 au niveau d’Aix-Val-Saint-André (n°31) afin de récupérer l’A51 à des Platanes (n°12).
2 nuits, du mercredi 28 au vendredi 30 octobre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle en direction de Marseille.
🚧 DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute via l’échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30) et continuer sur le réseau secondaire.
Ces informations peuvent varier en fonction des aléas liés à la météo, c'est pourquoi VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.