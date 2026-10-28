Semaine 26 octobre 2026 : Vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône (A50, A52)

2 nuits, du lundi 26 au mercredi 28 octobre, de 21h à 5h : fermeture des bretelles en provenance de Marseille et de Gap ainsi qu’en direction de Gap.

🚧 DÉVIATION : en provenance de Marseille et en direction de Nice, les conducteurs devront emprunter l’échangeur Les Milles (n°5) sur la RD9 puis récupérer l’A8 au niveau d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30). En direction de Gap, les conducteurs devront quitter l’A8 au niveau d’Aix-Val-Saint-André (n°31) afin de récupérer l’A51 à des Platanes (n°12).

2 nuits, du mercredi 28 au vendredi 30 octobre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle en direction de Marseille.

🚧 DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute via l’échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30) et continuer sur le réseau secondaire.

Ces informations peuvent varier en fonction des aléas liés à la météo, c'est pourquoi VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.