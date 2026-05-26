Semaine 25 mai 2026 : travaux de fauchage au nord de Bordeaux

Au cours des nuits du mercredi 27 et du jeudi 28 mai prochains, des travaux de fauchage seront réalisés sur l’autoroute A10, au nord de Bordeaux, au niveau des échangeurs de Mirambeau (n°37) et de Blaye-Montendre (n°38). Ils impacteront la circulation de la manière suivante :

pour la nuit du mercredi 27 mai 2026, entre 22h et 6h le lendemain : fermeture de l’échangeur de Mirambeau (n°37) dans les deux sens de circulation ;

pour la nuit du jeudi 28 mai 2026, entre 22h et 6h le lendemain : fermeture de l’échangeur de Blaye- Montendre (n°38) dans les deux sens de circulation.

Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.