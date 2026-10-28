Travaux
Semaine 24 octobre 2026 : conditions de circulation dans l’agglomération Toulonnaise (A50, A57)
VINCI Autoroutes réalise des travaux d’entretien et de maintenance dans le tunnel de Toulon ainsi que sur les autoroutes A50 et A57. Ces opérations nécessiteront des modifications de circulation sur ces autoroutes et dans le tunnel de Toulon en direction de Nice et de Marseille 4 nuits, de 21h à 6h, du lundi 26 au vendredi 30 octobre.
Tunnel de Toulon, autoroutes A50/A57, en direction de Marseille
Les nuits du lundi 26 et du jeudi 29 octobre, de 22h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon. 2 nuits, du mardi 27 au jeudi 29 octobre, de 21h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon ainsi que de l’autoroute A57 depuis l’échangeur de La Valette Centre (n°3).
🚧DÉVIATION : les nuits des mardi 27 et mercredi 28 octobre, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 au niveau de l’échangeur de La Valette Centre (n°3). Ils pourront récupérer l’autoroute A50 après le tunnel de Toulon via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16). Pour les nuits du lundi 26 et du jeudi 29 octobre, les conducteurs devront contourner le tunnel en quittant obligatoirement l’autoroute A57 au niveau de Toulon Centre (n°17) et pourront récupérer l’A50 à Toulon Le Port (n°16).
Tunnel de Toulon, autoroutes A50/A57, en direction de Nice
La nuit du lundi 26 octobre, de 22h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon et de l’autoroute A50 depuis l’échangeur de Toulon Ouest (n°15) jusqu’à l’échangeur de Toulon Centre (n°17). 2 nuits, du mardi 27 au jeudi 29 octobre, de 21h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon et de l’autoroute A50 depuis l’échangeur de Toulon Ouest (n°15) jusqu’à l’échangeur de Saint-Jean-du-Var (n°1). La nuit du jeudi 29 octobre, de 22h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon jusqu’à l’échangeur de Saint-Jeandu- Var (n°1).
🚧DÉVIATION : les nuits des lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 octobre, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 au niveau de l’échangeur de Toulon Ouest (n°15). Ils pourront récupérer l’autoroute A57 à Saint-Jean-du-Var (n°1), hormis la nuit du lundi 26 octobre où ils pourront rejoindre l’A57 via Toulon Centre (n°17). La nuit du jeudi 29 octobre, les conducteurs devront contourner le tunnel en quittant obligatoirement l’autoroute A50 au niveau de l’échangeur de Toulon Le Port (n°16) et pourront récupérer l’A57 à Saint Jeandu- Var (°1).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.