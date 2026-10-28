Semaine 24 octobre 2026 : conditions de circulation dans l’agglomération Toulonnaise (A50, A57)

La nuit du lundi 26 octobre, de 22h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon et de l’autoroute A50 depuis l’échangeur de Toulon Ouest (n°15) jusqu’à l’échangeur de Toulon Centre (n°17). 2 nuits, du mardi 27 au jeudi 29 octobre, de 21h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon et de l’autoroute A50 depuis l’échangeur de Toulon Ouest (n°15) jusqu’à l’échangeur de Saint-Jean-du-Var (n°1). La nuit du jeudi 29 octobre, de 22h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon jusqu’à l’échangeur de Saint-Jeandu- Var (n°1).

🚧DÉVIATION : les nuits des lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 octobre, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 au niveau de l’échangeur de Toulon Ouest (n°15). Ils pourront récupérer l’autoroute A57 à Saint-Jean-du-Var (n°1), hormis la nuit du lundi 26 octobre où ils pourront rejoindre l’A57 via Toulon Centre (n°17). La nuit du jeudi 29 octobre, les conducteurs devront contourner le tunnel en quittant obligatoirement l’autoroute A50 au niveau de l’échangeur de Toulon Le Port (n°16) et pourront récupérer l’A57 à Saint Jeandu- Var (°1).

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.