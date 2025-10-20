Travaux
Rénovation des chaussées de l’A7N entre Ternay et Vienne nord
Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes a engagé, depuis le 8 septembre jusqu’au 24 octobre 2025, une nouvelle campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A7N, entre Ternay et Vienne nord. Ce chantier, financé par VINCI Autoroutes, se déroulera exclusivement de nuit, du lundi au vendredi matin. Pour la bonne réalisation des travaux, la sortie sera obligatoire à l’échangeur de Chasse sud (n°8) pour les véhicules circulant en direction de Lyon au cours des nuits du 20 au 23 octobre 2025, de 21h à 6h le lendemain.
Vos conditions de circulation
Au cours de ces 4 nuits, les véhicules circulant en direction de Lyon devront sortir à Chasse sud (n°8), suivre la D4 et reprendre l’autoroute au niveau de l’ A47, à l’entrée de Chasse.
Le planning de réalisation du chantier a été optimisé pour limiter la durée des travaux dans le temps et préserver des conditions de circulation optimales pour les conducteurs. Ces travaux se déroulent ainsi exclusivement de nuit, de 21 h à 6 h, lorsque le trafic est le moins dense, à raison de 4 nuits par semaine, du lundi au vendredi matin. Le découpage du chantier en plusieurs phases a été adapté pour tenir compte des prévisions de trafic, les travaux étant en effet réalisés sans interruption de la circulation.
Ce chantier mobile va se dérouler exclusivement de nuit, de 21h à 6h, du lundi au vendredi matin, soit 4 nuits par semaine. Le chantier sera replié en journée et les week-ends. Au niveau de la zone de chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier. En journée, les conducteurs circulent sur 3 voies dans chaque sens. La vitesse est ponctuellement abaissée à 90 km/h sur toute la zone de chantier, du lundi 8 septembre au vendredi 24 octobre 2025.
Informez-vous avant de prendre la route
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.
La circulation s’effectuant sur des voies réduites au niveau des zones en travaux, des ralentissements sont susceptibles de se former en amont et au niveau de la zone de chantier. Il est fortement conseillé aux usagers de l’A7 de s’informer des conditions de circulation avant de prendre la route et de rester attentif aux éventuels conseils de déviation qui pourraient leur être communiqués.
Pour joindre les équipes et répondre à toutes vos demandes d’information, VINCI Autoroutes met également à disposition un numéro vert, le 04 11 93 41 00 (appel gratuit), du lundi au vendredi de 9h à 18h. En dehors des heures d’ouverture, la possibilité est donner de laisser un message sur notre répondeur.