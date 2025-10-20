Rénovation des chaussées de l’A7N entre Ternay et Vienne nord

Au cours de ces 4 nuits, les véhicules circulant en direction de Lyon devront sortir à Chasse sud (n°8), suivre la D4 et reprendre l’autoroute au niveau de l’ A47, à l’entrée de Chasse.

Le planning de réalisation du chantier a été optimisé pour limiter la durée des travaux dans le temps et préserver des conditions de circulation optimales pour les conducteurs. Ces travaux se déroulent ainsi exclusivement de nuit, de 21 h à 6 h, lorsque le trafic est le moins dense, à raison de 4 nuits par semaine, du lundi au vendredi matin. Le découpage du chantier en plusieurs phases a été adapté pour tenir compte des prévisions de trafic, les travaux étant en effet réalisés sans interruption de la circulation.

Ce chantier mobile va se dérouler exclusivement de nuit, de 21h à 6h, du lundi au vendredi matin, soit 4 nuits par semaine. Le chantier sera replié en journée et les week-ends. Au niveau de la zone de chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier. En journée, les conducteurs circulent sur 3 voies dans chaque sens. La vitesse est ponctuellement abaissée à 90 km/h sur toute la zone de chantier, du lundi 8 septembre au vendredi 24 octobre 2025.