Rénovation de la signalisation directionnelle au niveau de la bifurcation A9/A54

Fermetures de la bretelle de sortie en provenance d’Orange et en direction du péage de Nîmes Ouest et de la bretelle de bifurcation A9/A54 en provenance d’Orange et en direction d’Arles

Les conducteurs en provenance d’Orange via l’A9 et en direction de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) afin de suivre la route d’Avignon pour emprunter ensuite le boulevard du Président Salvador Allende et rejoindre l’échangeur Nîmes Ouest (n°25) ;

Les conducteurs en provenance d’Orange par l’A9 et en direction d’Arles via l’A54 seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) pour rejoindre l’échangeur Garons (n°2) sur l’A54.

Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) en direction d’Orange. Les conducteurs en provenance des entrées de l’échangeur de Nîmes Ouest n°25 en direction de Arles sur l’A54 seront invités à suivre l’itinéraire Bis de Montpellier, via les D6086, D135, D6113, D442 et D442A pour reprendre l'autoroute A54 au niveau de l'échangeur Garons (n°2).

