Travaux
Rénovation de la signalisation directionnelle au niveau de la bifurcation A9/A54
VINCI Autoroutes engage un important programme de renouvellement de la signalisation directionnelle au niveau de la bifurcation A9/A54. Cela concerne plus particulièrement les panneaux, portiques, potences et hauts-mâts de signalisation. Il s’agit de renforcer la sécurité et le confort des conducteurs qui circulent chaque jour dans ce secteur très fréquenté. Ces travaux vont entraîner des fermetures nocturnes et partielles de l’échangeur de Nîmes Ouest au cours des nuits du lundi 16, mardi 17et jeudi 19 février 2026, de 21h30 à 5h le lendemain. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Conditions de circulation durant les nuits du lundi 16, mardi 17 et jeudi 19 février 2026
Fermetures de la bretelle de sortie en provenance d’Orange et en direction du péage de Nîmes Ouest et de la bretelle de bifurcation A9/A54 en provenance d’Orange et en direction d’Arles
- Les conducteurs en provenance d’Orange via l’A9 et en direction de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) afin de suivre la route d’Avignon pour emprunter ensuite le boulevard du Président Salvador Allende et rejoindre l’échangeur Nîmes Ouest (n°25) ;
- Les conducteurs en provenance d’Orange par l’A9 et en direction d’Arles via l’A54 seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) pour rejoindre l’échangeur Garons (n°2) sur l’A54.
Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) en direction d’Orange. Les conducteurs en provenance des entrées de l’échangeur de Nîmes Ouest n°25 en direction de Arles sur l’A54 seront invités à suivre l’itinéraire Bis de Montpellier, via les D6086, D135, D6113, D442 et D442A pour reprendre l'autoroute A54 au niveau de l'échangeur Garons (n°2).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A9Trafic ; @A54Trafic