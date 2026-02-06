A partir du lundi 9 février 2026, des travaux prévus au niveau d'Ancenis (A11)

Pendant toute la durée des travaux, du lundi 9 février au vendredi 10 avril 2026, la RD14 sera totalement fermée à la circulation dans ce secteur.

Deux déviations seront mises en place :

Dans le sens Mésanger vers Ancenis-Saint-Géréon , il faudra emprunter la RD21, la RD164 et la RD723.

, il faudra emprunter la RD21, la RD164 et la RD723. Dans le sens Ancenis-Saint-Géréon vers Mésanger, la déviation empruntera la RD723, la RD164 et la RD21.

Sur l’autoroute A11, des coupures de voies ponctuelles seront programmées et la vitesse sera abaissée à 90km/h.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :