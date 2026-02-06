Travaux
A partir du lundi 9 février 2026, des travaux prévus au niveau d'Ancenis (A11)
Du lundi 9 février au vendredi 10 avril 2026, VINCI Autoroutes engage des travaux sur un ouvrage d’art qui supporte la RD14 au niveau des communes d’Ancenis-Saint-Géréon et Mésanger (département de la Loire-Atlantique). Ce chantier nécessitera la fermeture totale de la RD14 dans ce secteur pendant toute la durée des travaux. Des itinéraires de déviation seront alors mis en place selon les éléments cidessous.
En quoi consistent les travaux prévus
Ces opérations consistent à remplacer des appareils d’appui et des joints de chaussée sur un ouvrage d’art qui supporte la RD14. Elles visent à maintenir l’ouvrage en bon état et à garantir la sécurité et le confort des conducteurs. Ils s’inscrivent dans le programme d’entretien des ouvrages d’art sur le réseau VINCI Autoroutes.
Vos conditions de circulation
Pendant toute la durée des travaux, du lundi 9 février au vendredi 10 avril 2026, la RD14 sera totalement fermée à la circulation dans ce secteur.
Deux déviations seront mises en place :
- Dans le sens Mésanger vers Ancenis-Saint-Géréon, il faudra emprunter la RD21, la RD164 et la RD723.
- Dans le sens Ancenis-Saint-Géréon vers Mésanger, la déviation empruntera la RD723, la RD164 et la RD21.
Sur l’autoroute A11, des coupures de voies ponctuelles seront programmées et la vitesse sera abaissée à 90km/h.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet : www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A11Trafic