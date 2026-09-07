A partir du 7 septembre 2026 : travaux de maintenance et d'entretien aux abords de l'échangeur de Nice Est

VINCI Autoroutes poursuit sa politique de maintenance et d'entretien de son patrimoine autoroutier avec la réalisation de travaux de confortement d’ouvrage de soutènement au niveau de la bretelle de sortie de l'échangeur de Nice Est (n°55), en direction de l'Italie. Ces travaux visent à préserver durablement la sécurité et la pérennité des infrastructures autoroutières. Ils consistent en la réalisation d'une paroi clouée aux abords de l'échangeur.

Sur un réseau marqué par une forte densité de circulation et une topographie particulièrement contrainte, VINCI Autoroutes assure la surveillance, l'entretien et la modernisation d'un patrimoine composé de plus de 1 500 ouvrages d'art répartis sur 471 kilomètres d'autoroutes sur le réseau sud-est.