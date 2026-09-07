Travaux
A partir du 7 septembre 2026 : travaux de maintenance et d'entretien aux abords de l'échangeur de Nice Est
VINCI Autoroutes réalisera à partir du 7 septembre 2026 des travaux de maintenance et d'entretien aux abords de l'échangeur de Nice Est (n°55) sur l'autoroute A8. Prévu pour une durée prévisionnelle de trois mois, ce chantier sera réalisé principalement de nuit afin de limiter son impact sur la circulation et nécessitera la fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur de Nice Est (n°55), en direction de l'Italie.
Un chantier de maintenance et d’entretien du patrimoine autoroutier
VINCI Autoroutes poursuit sa politique de maintenance et d'entretien de son patrimoine autoroutier avec la réalisation de travaux de confortement d’ouvrage de soutènement au niveau de la bretelle de sortie de l'échangeur de Nice Est (n°55), en direction de l'Italie. Ces travaux visent à préserver durablement la sécurité et la pérennité des infrastructures autoroutières. Ils consistent en la réalisation d'une paroi clouée aux abords de l'échangeur.
Sur un réseau marqué par une forte densité de circulation et une topographie particulièrement contrainte, VINCI Autoroutes assure la surveillance, l'entretien et la modernisation d'un patrimoine composé de plus de 1 500 ouvrages d'art répartis sur 471 kilomètres d'autoroutes sur le réseau sud-est.
Des modifications de la circulation au niveau de l’échangeur de Nice Est (n°55)
Afin de garantir la sécurité des équipes intervenantes et de préserver les meilleures conditions de circulation, ces travaux devront être réalisés de nuit. Ils entraîneront la fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur de Nice Est (n°55) en direction de l'Italie, en semaine, de 21h à 5h.
🚧DÉVIATION : les conducteurs de véhicules légers pourront rejoindre l'autoroute via l'échangeur de Nice Nord (n°54). Les conducteurs de poids lourds devront poursuivre leur itinéraire jusqu'à l'échangeur de La Turbie (n°57), y effectuer un demi-tour, reprendre l'autoroute A8 en direction d'Aix-en-Provence, puis sortir à Nice Est (n°55).
VINCI Autoroutes invite les conducteurs à anticiper leurs déplacements, à suivre les itinéraires de déviation et à faire preuve de prudence à l’approche de la zone de travaux.