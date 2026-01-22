Travaux
A partir du 26 janvier 2026 : Travaux prévus sur l'autoroute A81
Du lundi 26 janvier au vendredi 13 mars 2026, VINCI Autoroutes engage des travaux de vérinage, de remplacement des appareils d’appui et d’aménagement des perrés d’un pont enjambant l’autoroute A81, au niveau de la commune de La Brûlatte. Cet ouvrage porte le trafic de la voie communale de l’Herrerie. Cette opération vise à maintenir l’ouvrage en bon état et à garantir la sécurité et le confort des conducteurs. Ce chantier sera conduit dans les deux sens de circulation et nécessitera des coupures de voies ponctuelles sur l’A81, ainsi qu’une fermeture totale de la voie communale de l’Herrerie pendant toute la durée des travaux.
En quoi consiste l’opération de remplacement des appareils d’appui ?
Les appareils d’appui font partie de la structure de l’ouvrage et ont un rôle essentiel pour le maintien du pont qu’ils supportent. Ils sont placés entre les poutres ou le tablier et les appuis de l’ouvrage (piles ou culées) et permettent la transmission des efforts appliqués sur les voies de circulation vers la structure du pont. Pour mener à bien le remplacement des appareils d’appui, il est nécessaire de soulever le tablier de l’ouvrage. Des vérins hydrauliques sont ainsi installés au plus près des appareils d’appui. Ils ont pour fonction de lever ou descendre le tablier de quelques centimètres, pour permettre l’intervention du personnel de chantier au niveau des appareils d’appui. Cette phase essentielle et très technique du chantier est appelée opération de vérinage.
Vos conditions de circulation
Pendant toute la durée des travaux, du lundi 26 janvier au vendredi 13 mars 2026, les conditions de circulation seront adaptées :
- Sur l’autoroute A81, des coupures de voies ponctuelles seront programmées.
- La voie communale de l’Herrerie sera fermée pendant toute la période des travaux, y compris les weekends. Une déviation sera mise en place.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet : www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A81Trafic