A partir du 26 janvier 2026 : Travaux prévus sur l'autoroute A81

Pendant toute la durée des travaux, du lundi 26 janvier au vendredi 13 mars 2026, les conditions de circulation seront adaptées :

Sur l’autoroute A81, des coupures de voies ponctuelles seront programmées.

La voie communale de l'Herrerie sera fermée pendant toute la période des travaux, y compris les weekends. Une déviation sera mise en place.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :