A partir du 26 janvier 2026 : Travaux à prévoir sur l'A10 dans le secteur de Châtellerault
Du lundi 26 janvier au vendredi 10 avril 2026, VINCI Autoroutes engage des travaux de vérinage et de remplacement des appareils d’appui de deux ouvrages enjambant l’autoroute A10. Le premier, situé sur la commune de Vellèches, supporte le trafic de la route départementale 76, au niveau de la Ruisserie. Le second, situé sur la commune de Châtellerault, supporte le trafic de la rue Robert Gaillard - route départementale 21. Ces opérations visent à maintenir les ouvrages en bon état et à garantir la sécurité et le confort des conducteurs. Ces deux chantiers seront conduits dans les deux sens de circulation et nécessiteront des coupures de voies ponctuelles sur l’A10 ainsi qu’une fermeture totale des routes départementales 76 et 21 pendant toute la durée des travaux.
En quoi consiste l’opération de remplacement des appareils d’appui ?
Les appareils d’appui font partie de la structure de l’ouvrage et ont un rôle essentiel pour le maintien du pont qu’ils supportent. Ils sont placés entre les poutres ou le tablier et les appuis de l’ouvrage (piles ou culées) et permettent la transmission des efforts appliqués sur les voies de circulation vers la structure du pont.
Pour mener à bien le remplacement des appareils d’appui, il est nécessaire de soulever le tablier de l’ouvrage. Des vérins hydrauliques sont ainsi installés au plus près des appareils d’appui. Ils ont pour fonction de lever ou descendre le tablier de quelques centimètres et ainsi permettre l’intervention du personnel de chantier au niveau des appareils d’appui. Cette phase essentielle et très technique du chantier est appelée opération de vérinage.
Vos conditions de circulation
Pendant toute la durée des travaux, du lundi 26 janvier au vendredi 10 avril 2026, les conditions de circulation seront adaptées :
- Sur l’autoroute A10, des coupures de voies ponctuelles seront programmées. La vitesse sera abaissée à 90 km/h.
- Sur la commune de Vellèches, la route départementale 76 (La Ruisserie) sera fermée à la circulation pendant toute la période des travaux, y compris les week-ends et jours fériés. Une déviation sera mise en place.
- Sur la commune de Châtellerault, la route départementale 21 (rue Robert Gaillard) sera fermée à la circulation pendant toute la période des travaux, y compris les week-ends et jours fériés. Une déviation sera mise en place.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
