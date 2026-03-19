A partir du 23 mars 2026 : fermetures à prévoir dans le secteur d'Angers sur l'A11

Au cours des 2 nuits du mardi 24 au jeudi 26 mars 2026 au matin, le Département de Maine-et-Loire réalisera des travaux d’entretien sur la route départementale RD323, également appelée « voie des berges ». VINCI Autoroutes profitera de cette fermeture pour mener en parallèle des opérations d’entretien et installer une nouvelle signalisation sur la bretelle de l’échangeur A11/A87, en provenance d’Angers et en direction de Cholet. Par conséquent, les bretelles suivantes seront entièrement fermées à la circulation :

La bretelle d’entrée d’Angers centre (n°15) en provenance d’Angers et en direction de Paris.

en provenance d’Angers et en direction de Paris. La bretelle de l’échangeur A11/A87 en provenance d’Angers et en direction de Cholet.

Par ailleurs, conformément à son engagement d’assurer la maintenance et l’évolution de ses infrastructures, VINCI Autoroutes effectuera des travaux d’entretien dans le tunnel d’Angers-Avrillé. Ces interventions se dérouleront au cours des 4 nuits du lundi 30 mars au vendredi 3 avril 2026 au matin, le tunnel sera par conséquent fermé à la circulation dans les deux sens.

Les nuits du mardi 24 au mercredi 25 mars 2026 de 21h à 6h, les conditions de circulation seront modifiées dans ce secteur :

Fermeture de la bretelle dans l’échangeur d’Angers centre (n°15) pour les clients désirant rejoindre l’A11 par les « voies des Berges » et voulant prendre la direction de Paris.

pour les clients désirant rejoindre l’A11 par les « voies des Berges » et voulant prendre la direction de Paris. Fermeture de la bretelle de l’échangeur A11/A87 pour les clients venant d’Angers et souhaitant rejoindre la direction de Cholet.

Les nuits du lundi 30 mars au jeudi 2 avril 2026, les conditions de circulation seront modifiées dans ce secteur :

Dans le sens Paris vers Nantes, de 21h à 6h : fermeture de l’A11 entre les échangeurs d’Angers centre (n°15) et de Saint-Jean-de-Linières (n°18). fermeture des deux bretelles d’accès à l’A11 au niveau d’Angers nord (n°16) et d’Angers ouest (n°17).



Dans le sens Nantes vers Paris, de 20h à 7h : fermeture de l’A11 entre les échangeurs de Saint-Jean-de-Linières (n°18) et d’Angers centre (n°15). fermeture des deux bretelles d’accès à l’A11 au niveau d’Angers ouest (n°17) et d’Angers nord (n°16).



Afin d’accompagner les conducteurs lors de ces modifications des conditions de circulation, des itinéraires de substitution seront mis en place.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer les clients en temps réel :