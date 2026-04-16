A partir du 20 avril 2026 : travaux d’entretien de trois ouvrages d’art situés sur l'A28

L’opération principale consiste à renouveler le béton au niveau des trottoirs des ponts, afin d’éviter les infiltrations d’eau et à remplacer les joints de chaussée présents à chaque extrémité des tabliers.

Le béton des trottoirs et les joints de chaussée doivent empêcher les infiltrations d’eau au niveau des poutres de l’ouvrage. Le béton mis en place sur les trottoirs ou les longrines des dispositifs de sécurité est un béton fibré à ultra haute performance (BFUP), comparable à une étanchéité en bitume habituellement mise en place.

Les joints de chaussée, aussi appelés joints de dilatation, permettent à la structure du pont de se dilater pour supporter les efforts subis par l’ouvrage (température, effet du trafic…). Ils permettent également d’assurer la continuité entre le pont et la chaussée.