Travaux
A partir du 20 avril 2026 : fermeture à prévoir de l’échangeur d’Olivet (A71)
Du lundi 20 avril au jeudi 30 avril 2026, VINCI Autoroutes engage des travaux d’entretien de la chaussée sur l’autoroute A71, au niveau de la plateforme d’Olivet (n°2). Cette opération est nécessaire pour maintenir les infrastructures dans un bon état de fonctionnement et garantir aux usagers des conditions de circulation optimales en matière de sécurité. Dans ce cadre, une fermeture totale de nuit de l’échangeur d’Olivet (n°2) est à prévoir. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
En quoi consistent les travaux ?
Ce chantier fait partie intégrante du programme de rénovation des chaussées sur l’autoroute A71. Les opérations menées du 20 avril au 30 avril 2026 visent à améliorer le confort de conduite et à renforcer la sécurité des usagers sur la section concernée.
Ces travaux se dérouleront en trois étapes :
- Rabotage de la couche de roulement.
- Fabrication et application d’une nouvelle couche de roulement dans les bretelles d’entrée et de sortie, au niveau de la plateforme de péage, du parking clients et des voies de circulation entre la plateforme et le giratoire avec la RD15.
- Réfection des marquages au sol au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Ces travaux sont réalisés de nuit, hors week-end, sous fermeture totale de l’échangeur d’Olivet (n°2). En journée, la circulation s’effectuera sur chaussée rabotée.
Les nuits du lundi 20 au jeudi 23 avril 2026, les nuits du lundi 27 au mardi 28 avril 2026, de 20h à 6h le lendemain et la nuit du mercredi 29 avril 2026, de 20h à 7h le lendemain :
- Les conducteurs en provenance de Paris ou de Tours pourront rejoindre le secteur d’Olivet en empruntant la sortie Orléans centre (n°1) sur A71 puis la D2252, la D2152 et la D2020.
- Les conducteurs en provenance de Bourges devront emprunter la sortie Lamotte-Beuvron (n°3) puis la D123 et la D2020 pour rejoindre le secteur d’Olivet.
- Les conducteurs souhaitant emprunter l’autoroute A71 à Olivet (n°2) pourront le faire depuis l’entrée Orléans centre (n°1) via la D2020, la D2152 et la D2252.
A noter :
- Le parking d’arrêt au niveau de l’échangeur d’Olivet (n°2) sera fermé du vendredi 17 avril 2026 12h au jeudi 30 avril 2026 6h.
- En cas d’aléas, cette opération pourra être reportée les nuits du lundi 4 au mardi 5 mai 2026 de 20h à 6h le lendemain et la nuit du mercredi 6 mai 2026, de 20h à 7h le lendemain.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet dédié : www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A71Trafic