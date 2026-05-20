A partir du 18 mai 2026 : travaux de rénovation des chaussées au niveau A89 – Col de Cervières

Au niveau de la zone de chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier. La vitesse sera ponctuellement abaissée à 80 km/h sur toute la zone de chantier.

Du lundi 1er au vendredi 5 juin 2026, le chantier se déroulera exclusivement de nuit au niveau de l’échangeur de Noirétable. L’échangeur sera donc fermé au cours de ces 4 nuits, de 20h à 6h le lendemain. Par conséquent :

Les conducteurs désirant rejoindre le secteur de Noirétable en provenance de Clermont-Ferrand devront emprunter l’itinéraire S9 en sortant à l’échangeur de Thiers est (n°30) pour emprunter la D2189, la D2089 et la D1089 jusqu’à Noirétable.

Les conducteurs désirant rejoindre l’A89 en direction de Clermont-Ferrand depuis le secteur de Noirétable devront emprunter l’itinéraire S10 via la D53 jusqu’à Noirétable puis la D1089, la D2089 et la D2189 jusqu’à l’échangeur de Thiers est (n°30).

Les conducteurs désirant rejoindre le secteur de Noirétable en provenance de Saint-Etienne/Lyon devront emprunter l’itinéraire S12 sur A72, sortir à l’échangeur 6 puis emprunter la D1089 jusqu’à Noirétable, par Boën et poursuivre sur la D53.

Les conducteurs désirant rejoindre l’A89 en direction de Saint-Etienne/Lyon depuis le secteur de Noirétable devront suivre l’itinéraire S11 via la D1089 puis traverser Boën et poursuivre sur la D1089 jusqu’à l’échangeur n°6 sur l’A72.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :