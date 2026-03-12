A partir du 16 mars 2026 : travaux à prévoir dans le secteur de Mer sur l'A10

Les appareils d’appui font partie de la structure de l’ouvrage et ont un rôle essentiel pour le maintien du pont qu’ils supportent. Ils sont placés entre les poutres ou le tablier et les appuis de l’ouvrage (piles ou culées). Ils permettent la transmission des efforts appliqués sur les voies de circulation vers la structure du pont. Pour mener à bien le remplacement des appareils d’appui, il est nécessaire de soulever le tablier de l’ouvrage. Des vérins hydrauliques sont ainsi installés au plus près des appareils d’appui. Ils ont pour fonction de lever ou descendre le tablier de quelques centimètres, pour permettre l’intervention du personnel de chantier au niveau des appareils d’appui. Cette phase essentielle et très technique du chantier est appelée opération de vérinage.

Les travaux menés sur le passage supérieur consistent à :

Nettoyer les rives de l’ouvrage.

Réaliser des ragréages ponctuels de béton.

Vériner l’ouvrage sur l’ensemble du tablier.

Remplacer les appareils d’appui usés

Appliquer un revêtement de protection au niveau des piles et des culées.

En quoi consiste l’opération de remplacement des joints de chaussée ?

Placés aux extrémités du tablier, les joints de chaussée permettent d’absorber la dilation du pont. Ils sont soumis au passage des véhicules et leur maintien en bon état est indispensable afin de garantir la sécurité des usagers.

Les différentes étapes de l’intervention :