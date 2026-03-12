Travaux
A partir du 16 mars 2026 : travaux à prévoir dans le secteur de Mer sur l'A10
Du lundi 16 mars au vendredi 17 avril 2026, VINCI Autoroutes engage des travaux de remplacement des appareils d’appui, de remplacement des joints de chaussée et de réfection de la couche de roulement d’un pont enjambant l’autoroute A10, au niveau de la commune de Mer. Cet ouvrage porte le trafic de l’échangeur de Mer (n°16). Ce chantier nécessitera des coupures de voies ponctuelles sur l’A10, une circulation en alternance sur l’ouvrage ainsi qu’une fermeture partielle de l’échangeur de Mer (n°16) dans le sens Paris vers Tours.
En quoi consistent ces travaux ?
Les appareils d’appui font partie de la structure de l’ouvrage et ont un rôle essentiel pour le maintien du pont qu’ils supportent. Ils sont placés entre les poutres ou le tablier et les appuis de l’ouvrage (piles ou culées). Ils permettent la transmission des efforts appliqués sur les voies de circulation vers la structure du pont. Pour mener à bien le remplacement des appareils d’appui, il est nécessaire de soulever le tablier de l’ouvrage. Des vérins hydrauliques sont ainsi installés au plus près des appareils d’appui. Ils ont pour fonction de lever ou descendre le tablier de quelques centimètres, pour permettre l’intervention du personnel de chantier au niveau des appareils d’appui. Cette phase essentielle et très technique du chantier est appelée opération de vérinage.
Les travaux menés sur le passage supérieur consistent à :
- Nettoyer les rives de l’ouvrage.
- Réaliser des ragréages ponctuels de béton.
- Vériner l’ouvrage sur l’ensemble du tablier.
- Remplacer les appareils d’appui usés
- Appliquer un revêtement de protection au niveau des piles et des culées.
En quoi consiste l’opération de remplacement des joints de chaussée ?
Placés aux extrémités du tablier, les joints de chaussée permettent d’absorber la dilation du pont. Ils sont soumis au passage des véhicules et leur maintien en bon état est indispensable afin de garantir la sécurité des usagers.
Les différentes étapes de l’intervention :
- Dépose des joints de chaussée.
- Remplacement par de nouveaux joints.
Vos conditions de circulation durant les travaux
Pendant toute la durée des travaux, du 16 mars au 17 avril 2026, les conditions de circulation seront adaptées :
Sur l’autoroute A10, des coupures de voies ponctuelles seront programmées.
- Sur l’ouvrage qui supporte les bretelles de l’échangeur de Mer (n°16), une circulation en alternance sera mise en place pendant toute la durée des travaux.
- La nuit du lundi 30 mars 2026 et les nuits du lundi 13 avril au jeudi 16 avril 2026, de 20h à 6h le lendemain :
- Les conducteurs en provenance de Paris souhaitant quitter l’A10 à Mer (n°16) devront emprunter la sortie Meung-sur-Loire (n°15) et suivre la D2 puis la D2152 pour rejoindre ce secteur.
- Les conducteurs souhaitant emprunter l’A10 à Mer (n°16) en direction de Tours devront rejoindre l’entrée Blois (n°17) via la D205, la D2152, la D140, la D50 et la D956.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet : www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A10Trafic