Travaux
Nuits du mardi 26 et du mercredi 27 mai 2026 : travaux au niveau de la bifurcation nord A4, A35, A355
Publié le 26 mai 2026
Dans le cadre d’une surveillance régulière de ses ouvrages, VINCI Autoroutes va mener une visite d’inspection de plusieurs ouvrages d’art de l’autoroute A355, au niveau de la bifurcation nord A4 - A35 - A355, les nuits du mardi 26 et du mercredi 27 mai 2026. Cette visite vise à détecter toute anomalie qui pourrait apparaître et à renforcer le confort de conduite et la sécurité des usagers qui empruntent cette section. Les travaux nécessiteront des fermetures de bretelles et des itinéraires de déviation indiqués à l’aide de panneaux jaunes seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
La nuit du mardi 26 mai 2026, de 21h à 6h le lendemain :
- Fermeture de la bretelle de l’autoroute A35 en provenance de Lauterbourg et en direction de l’autoroute A355 vers Colmar.
- Fermeture de la bretelle de l’autoroute A4 en provenance de Strasbourg et en direction de l’autoroute A355 vers Colmar.
- Fermeture de la bretelle de l’autoroute A4 en provenance de Strasbourg et en direction de l’autoroute A35 vers Lauterbourg.
- Fermeture de la bretelle de l’autoroute A35 en provenance de Lauterbourg et en direction de l’autoroute A4 vers Paris.
La nuit du mercredi 27 mai 2026, de 20h à 6h le lendemain :
- Fermeture de la bretelle de l’autoroute A355 en provenance de Colmar et en direction de l’autoroute A35 vers Lauterbourg.
- Fermeture de la bretelle de l’A355 en provenance de Colmar et en direction de l’autoroute A4 vers Strasbourg.