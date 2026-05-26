Nuits du mardi 26 et du mercredi 27 mai 2026 : travaux au niveau de la bifurcation nord A4, A35, A355

La nuit du mardi 26 mai 2026, de 21h à 6h le lendemain :

Fermeture de la bretelle de l’autoroute A35 en provenance de Lauterbourg et en direction de l’autoroute A355 vers Colmar.

Fermeture de la bretelle de l’autoroute A4 en provenance de Strasbourg et en direction de l’autoroute A355 vers Colmar.

Fermeture de la bretelle de l’autoroute A4 en provenance de Strasbourg et en direction de l’autoroute A35 vers Lauterbourg.

Fermeture de la bretelle de l’autoroute A35 en provenance de Lauterbourg et en direction de l’autoroute A4 vers Paris.

La nuit du mercredi 27 mai 2026, de 20h à 6h le lendemain :